Валдис Пельш снял документальный фильм о коллекции нукусского музея
19:10 09.01.2023 (обновлено: 19:34 09.01.2023)
© SputnikВалдис Пельш на встрече с участниками медианедели
© Sputnik
Кинолента, снятая в стиле авантюрного романа, рассказывает о второй по величине в мире коллекции русского авангарда, хранящегося в музее имени Савицкого.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В скором времени на Первом канале пройдет премьера документального фильма о второй по величине в мире коллекции картин русского авангарда. Хранится она в музее имени Савицкого в Нукусе. Автором картины является известный российский шоумен и ведущий Валдис Пельш, сообщает РИА Новости.
Самая большая в мире коллекция русского авангарда находится в России и разделена между разными музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем Востока и так далее. Вторая – в Узбекистане.
Как рассказал в интервью РИА Новости Валдис Пельш, фильм снимали при поддержке Фонда развития культуры и искусства республики.
"Фильм о тех, кто создавал шедевры русского авангарда, кто их сохранил и отчасти даже спас. Например, работы Евгения Лысенко вы не найдете нигде, кроме Узбекистана. Его "Бык" — визитная карточка Нукусского музея. Работа удивительная, но, конечно, картину нужно видеть живьем", - делится шоумен.
Коллекция, собранная Игорем Савицким, включает в себя работы не только тех художников, кто жил в Туркестане или приезжал в него – часть картин основатель музея в Нукусе выкупил в Москве, Петербурге и других местах.
"Я никогда не занимался искусствоведческим кино, для меня и команды это большой риск. Появилась красивая история, которая базируется на трех художниках — Виктор Уфимцев, Александр Волков, Александр Николаев (он же после принятия ислама Усто Мумин) — и двух людях, которые распознали ценность авангарда в 50-е: Савицкий и Георгий Костаки. Последний был греком по паспорту, но жил в Москве и собрал большую коллекцию, половину вывез, а другую — подарил Советскому государству", - рассказал Валдис Пельш.
Создатели фильма постарались сделать фильм максимально динамичным, интересным современному зрителю.
"Например, мы "оживим" шедевры русского авангарда, а я буду в образах героев картин внутри них самих взаимодействовать с другими объектами. В общем, это не классическая искусствоведческая история, мы не разбираем каждую картину долго, а набрасываем одну за другой. Это отчасти приключенческий фильм, а отчасти — авантюрный роман.
Напомним, в 2023 году шедевры русского авангарда из Нукусского музея имени Савицкого можно будет увидеть в подмосковной Истре в комплексе "Новый Иерусалим".
Музей Савицкого активно сотрудничает с российскими музеями и галереями. В частности, в 2023 году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.
В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.
Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.