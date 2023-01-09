https://uz.sputniknews.ru/20230109/valdis-pelsh-snyal-dokumentalnyy-film-o-kollektsii-nukusskogo-muzeya-31355980.html

Валдис Пельш снял документальный фильм о коллекции нукусского музея

Валдис Пельш снял документальный фильм о коллекции нукусского музея

Кинолента, снятая в стиле авантюрного романа, рассказывает о второй по величине в мире коллекции русского авангарда, хранящегося в музее имени Савицкого.

2023-01-09T19:10+0500

2023-01-09T19:10+0500

2023-01-09T19:34+0500

культура

сокровища нукуса

государственный музей искусств имени игоря савицкого

документальный фильм

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В скором времени на Первом канале пройдет премьера документального фильма о второй по величине в мире коллекции картин русского авангарда. Хранится она в музее имени Савицкого в Нукусе. Автором картины является известный российский шоумен и ведущий Валдис Пельш, сообщает РИА Новости.Самая большая в мире коллекция русского авангарда находится в России и разделена между разными музеями: Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем Востока и так далее. Вторая – в Узбекистане.Как рассказал в интервью РИА Новости Валдис Пельш, фильм снимали при поддержке Фонда развития культуры и искусства республики.Коллекция, собранная Игорем Савицким, включает в себя работы не только тех художников, кто жил в Туркестане или приезжал в него – часть картин основатель музея в Нукусе выкупил в Москве, Петербурге и других местах.Создатели фильма постарались сделать фильм максимально динамичным, интересным современному зрителю.Напомним, в 2023 году шедевры русского авангарда из Нукусского музея имени Савицкого можно будет увидеть в подмосковной Истре в комплексе "Новый Иерусалим".Музей Савицкого активно сотрудничает с российскими музеями и галереями. В частности, в 2023 году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.Читайте также: Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем

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нукус музей имени савицкого фильм валдис пельш