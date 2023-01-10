https://uz.sputniknews.ru/20230110/basitxanova-rasskazala-kak-uberechsya-ot-anomalnyx-xolodov-31360131.html

Баситханова рассказала, как уберечься от аномальных холодов

Баситханова рассказала, как уберечься от аномальных холодов

В Узбекистан 10-15 января придут аномальные морозы до -27 градусов.

2023-01-10T07:01+0500

2023-01-10T07:01+0500

2023-01-10T07:01+0500

общество

здоровье

морозы

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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. На территорию Узбекистана пришли холодные воздушные массы с Поволжья, которые принесли с собой аномально холодную погоду.Морозы продлятся до 15 января, прогнозирует Узгидромет. Как жителям республики, а в особенности детям и пожилым людям уберечься от морозов рассказала заместитель министра здравоохранения страны Эльмира Баситханова.Аномально холодная погода будет держаться в Узбекистане 10−15 января. Температура воздуха ночью по всей территории страны будет 12-17 градусов ниже нуля, днем – 5-8 градусов мороза. На севере республики ночью температура опустится до 17−22 градусов мороза, местами в Устюрте в пустынных районах — до 25−27 градусов ниже нуля, днём до 7−10 градусов мороза.По словам замминистра, сильные морозы особенно опасны тем, что при них часто наблюдается резкое сужение кровеносных сосудов.Это чревато для пациентов с такими заболеваниями, как гипертония, атеросклероз сосудов головного мозга, инсульт и постинфарктные состояния, стенокардия. Людей также могут беспокоить головная боль и боль в области сердца.Также у пациентов с заболеваниями бронхов и легких, бронхиальной астмой обостряются заболевания, появляются осложнения. Все дело в том, что когда они выходят из дома на улицу, повышается риск бронхоспазма или приступов стенокардии. Поэтому таким пациентам следует всегда носить с собой рекомендованные врачом лекарства.При аномальном холоде также может ухудшиться общее состояния пациентов с заболеваниями кожи и почек, которые особо остро реагируют на холод.Она порекомендовала жителям республики стараться реже бывать на открытом воздухе, а детям и пожилым людям – оставаться в помещении.Если все же необходимо выйти на улицу, нужно одеться в теплую плотную одежду. При этом очень важно носить перчатки и шерстяные носки. Необходимо также держать в тепле шею и голову.В аномальный холод также не следует употреблять алкоголь и табак, которые могут вызвать резкий спазм сосудов и обморожению.Экстремальный холод сильно сушит кожу. Поэтому перед выходом на улицу лучше не наносить на кожу средства, содержащие воду. Лучше использовать кремы и препараты на масляной основе.Читайте также: Каникулы и скидки: как в Узбекистане готовятся к аномальным морозам

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