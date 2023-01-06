https://uz.sputniknews.ru/20230106/kanikuly-i-skidki-kak-v-uzbekistane-gotovyatsya-k-anomalnym-morozam-31282636.html

Каникулы и скидки: как в Узбекистане готовятся к аномальным морозам

Каникулы и скидки: как в Узбекистане готовятся к аномальным морозам

На Узбекистан надвигаются аномальные морозы, которые могут достигать -27 градусов. В связи с этим в стране принят ряд решений, которые помогут смягчить суровые зимние холода.

2023-01-06T18:11+0500

2023-01-06T18:11+0500

2023-01-06T18:11+0500

общество

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узбекистан

мороз

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. В связи с ожидаемым наступлением в Узбекистане аномальных холодов период зимних каникул продлен во всех учебных заведениях страны, включая школы, колледжи и вузы.Sputnik собрал основные меры, принятые правительством, для смягчения последствия суровых зимних холодов:

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