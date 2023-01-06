https://uz.sputniknews.ru/20230106/kanikuly-i-skidki-kak-v-uzbekistane-gotovyatsya-k-anomalnym-morozam-31282636.html
Каникулы и скидки: как в Узбекистане готовятся к аномальным морозам
Каникулы и скидки: как в Узбекистане готовятся к аномальным морозам
На Узбекистан надвигаются аномальные морозы, которые могут достигать -27 градусов. В связи с этим в стране принят ряд решений, которые помогут смягчить суровые зимние холода.
2023-01-06T18:11+0500
2023-01-06T18:11+0500
2023-01-06T18:11+0500
общество
каникулы
скидки
узбекистан
мороз
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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. В связи с ожидаемым наступлением в Узбекистане аномальных холодов период зимних каникул продлен во всех учебных заведениях страны, включая школы, колледжи и вузы.Sputnik собрал основные меры, принятые правительством, для смягчения последствия суровых зимних холодов:
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как в узбекистане готовятся к аномальным морозам как пережить какая температура каникулы скидки сокращение рабочего дня
как в узбекистане готовятся к аномальным морозам как пережить какая температура каникулы скидки сокращение рабочего дня
Каникулы и скидки: как в Узбекистане готовятся к аномальным морозам
На Узбекистан надвигаются аномальные морозы, которые могут достигать -27 градусов. В связи с этим в стране разработан ряд мер, которые помогут смягчить суровые зимние холода.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik.
В связи с ожидаемым наступлением в Узбекистане аномальных холодов
период зимних каникул продлен во всех учебных заведениях страны, включая школы, колледжи и вузы.
Sputnik собрал основные меры, принятые правительством, для смягчения последствия суровых зимних холодов:
каникулы продлены до 17 января, занятия начнутся 18 января;
в детских садах объявлены дополнительные выходные 10-18 января;
рекомендовано продлить каникулы филиалам негосударственных, частных и зарубежных учебных заведений;
50% скидка на авиа и ж/д билеты для студентов продлена до 18 января;
билеты, купленные со скидкой до 9 января, будут обменены бесплатно, кроме того будут предоставлены дополнительные рейсы;
заработная плата педагогов и других работников образовательных учреждений во время продленных каникул будет сохранена;
бюджетные организации сокращают
продолжительность рабочего времени сотрудниц, дети которых ходят в детский сад, при сохранении заработной платы.