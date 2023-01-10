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Бразильский сенатор требует экстрадиции Болсонару из США в Бразилию
Бразильский сенатор требует экстрадиции Болсонару из США в Бразилию
Сенатор Ренан Кальхейрос требует, чтобы бывшего президента включили в расследование ситуации с протестами и антидемократическими действиями.
2023-01-10T11:58+0500
2023-01-10T11:58+0500
2023-01-10T11:58+0500
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ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Бразильский сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию бывшего президента страны Жаира Болсонару из США в Бразилию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1. Как сообщается, Кальейрос утверждает, что Болсонару принимает "активное участие и (несет) ответственность" за действия протестующих. Согласно документу, сенатор требует включения Болсонару в расследование ситуации с протестами, вызова его в суд для объяснения его участия в антидемократических действиях. Кальейрос также запросил выдачи постановления о возвращении экс-президента в Бразилию в течение 72 часов, а в случае его невыполнения в установленный срок потребовал предварительного заключения для Болсонару. Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. В понедельник стало известно, что он попал в больницу во Флориде с сильными болями в брюшной области. Ранее американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и экстрадировать его на родину. Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Силовики в Бразилиа в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил.Читайте также: Принц Гарри заявил, что королевская семья не хочет примирения с ним и его супругой
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сша бразилия бывший президент жаир болсонару экстрадиция из сша требует сенатор ренан кальхейрос протесты передача власти антиконституционные действия
сша бразилия бывший президент жаир болсонару экстрадиция из сша требует сенатор ренан кальхейрос протесты передача власти антиконституционные действия
Бразильский сенатор требует экстрадиции Болсонару из США в Бразилию
Сенатор Ренан Кальхейрос требует, чтобы бывшего президента включили в расследование ситуации с протестами и антидемократическими действиями.
ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik.
Бразильский сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию бывшего президента страны Жаира Болсонару из США в Бразилию, сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал G1.
Как сообщается, Кальейрос утверждает, что Болсонару принимает "активное участие и (несет) ответственность" за действия протестующих.
Согласно документу, сенатор требует включения Болсонару в расследование ситуации с протестами, вызова его в суд для объяснения его участия в антидемократических действиях. Кальейрос также запросил выдачи постановления о возвращении экс-президента в Бразилию в течение 72 часов, а в случае его невыполнения в установленный срок потребовал предварительного заключения для Болсонару.
Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. В понедельник стало известно, что он попал в больницу во Флориде с сильными болями в брюшной области.
Ранее американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и экстрадировать его на родину.
Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек.
Силовики в Бразилиа в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил.