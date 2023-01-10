https://uz.sputniknews.ru/20230110/brazilskiy-senator-trebuet-ekstraditsii-bolsonaru-iz-ssha-v-braziliyu-31365212.html

Бразильский сенатор требует экстрадиции Болсонару из США в Бразилию

Бразильский сенатор требует экстрадиции Болсонару из США в Бразилию

Сенатор Ренан Кальхейрос требует, чтобы бывшего президента включили в расследование ситуации с протестами и антидемократическими действиями.

2023-01-10T11:58+0500

2023-01-10T11:58+0500

2023-01-10T11:58+0500

в мире

сша

бразилия

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28738155_0:72:3062:1794_1920x0_80_0_0_c8671ec1961ba60a870a4697b0f0d521.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Бразильский сенатор Ренан Кальхейрос направил судье федерального Верховного суда Бразилии Александру де Мораешу запрос на немедленную экстрадицию бывшего президента страны Жаира Болсонару из США в Бразилию, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1. Как сообщается, Кальейрос утверждает, что Болсонару принимает "активное участие и (несет) ответственность" за действия протестующих. Согласно документу, сенатор требует включения Болсонару в расследование ситуации с протестами, вызова его в суд для объяснения его участия в антидемократических действиях. Кальейрос также запросил выдачи постановления о возвращении экс-президента в Бразилию в течение 72 часов, а в случае его невыполнения в установленный срок потребовал предварительного заключения для Болсонару. Болсонару улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. В понедельник стало известно, что он попал в больницу во Флориде с сильными болями в брюшной области. Ранее американские конгрессмены-демократы Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти США "перестать предоставлять убежище" бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару и экстрадировать его на родину. Сторонники бывшего президента-консерватора Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщали местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих, задержаны более 400 человек. Силовики в Бразилиа в понедельник начали операцию по разгону лагеря протестующих, расположенного рядом со штабом бразильских вооруженных сил.Читайте также: Принц Гарри заявил, что королевская семья не хочет примирения с ним и его супругой

бразилия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сша бразилия бывший президент жаир болсонару экстрадиция из сша требует сенатор ренан кальхейрос протесты передача власти антиконституционные действия