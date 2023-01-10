https://uz.sputniknews.ru/20230110/minzdrav-oproverg-rost-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detey-31360590.html
Минздрав опроверг рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Минздрав опроверг рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Ранее в социальных сетях появились сообщения о растущем числе заразившихся коронавирусной инфекцией среди маленьких детей.
2023-01-10T09:36+0500
2023-01-10T09:36+0500
2023-01-10T09:36+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения россии
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Министерстве здравоохранения Узбекистана назвали ложными сообщения о росте заболеваемости коронавирусом среди детей.Как отметили в ведомстве, последний раз рост числа случаев острых респираторных заболеваний и коронавируса среди детей медики зафиксировали осенью прошлого года. Тогда в Зангиатинской инфекционной больнице было создано 500 дополнительных мест для пациентов.В Минздраве призвали внимательно следить за здоровьем детей, их одежде и питанию, а также не верить фейковым информациям.Читайте также: "Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" — СЭС
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коронавирус ковид корона covid-19 заболеваемость среди детей министерство здравоохранения минздрав опроверг
коронавирус ковид корона covid-19 заболеваемость среди детей министерство здравоохранения минздрав опроверг
Минздрав опроверг рост заболеваемости COVID-19 среди детей
Ранее в социальных сетях появились сообщения о растущем числе заразившихся коронавирусной инфекцией среди маленьких детей.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
В Министерстве здравоохранения Узбекистана назвали
ложными сообщения о росте заболеваемости коронавирусом среди детей.
Как отметили в ведомстве, последний раз рост числа случаев острых респираторных заболеваний и коронавируса среди детей медики зафиксировали осенью прошлого года. Тогда в Зангиатинской инфекционной больнице было создано 500 дополнительных мест для пациентов.
“Сейчас ситуация стабильная, показатели заболеваемости резко снизились. В случае роста заболеваемости коронавирусом или другими острыми респираторными заболеваниями среди детей об этом будет предоставлена официальная информация”, - говорится в сообщении.
В Минздраве призвали внимательно следить за здоровьем детей, их одежде и питанию, а также не верить фейковым информациям.