https://uz.sputniknews.ru/20230110/sergey-bezrukov-budet-prepodavat-v-tashkentskom-filiale-vgika-31360719.html
Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа
Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа
В филиале появится актерская мастерская и образовательный театр под руководством российского актера.
2023-01-10T10:22+0500
2023-01-10T10:22+0500
2023-01-10T10:22+0500
культура
актер
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узбекистан
ташкент
сергей безруков
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ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Известный российский актер театра и кино Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор филиала Эльдор Юлдашев.В филиале также откроется Образовательный театр. В этом проекте также примет участие Сергей Безруков.Кроме того, с нового учебного года в филиале появятся образовательные направления "кинокритика" и "киноведение".Читайте также: Олег Тактаров сыграет в фильме об узбекской героине Великой Отечественной войны
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российский актер народный артист сергей безруков преподавать в ташкентском филиале вгика актерская мастерская образовательный театр
российский актер народный артист сергей безруков преподавать в ташкентском филиале вгика актерская мастерская образовательный театр
Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа
В филиале появится актерская мастерская и образовательный театр под руководством российского актера.
ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik.
Известный российский актер театра и кино Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа. Об этом корреспонденту Sputnik
рассказал директор филиала Эльдор Юлдашев.
"Народный артист России Сергей Безруков в сентябре откроет в ташкентском филиале ВГИКа актерскую мастерскую и будет преподавать актерское мастерство. Теоретические занятия он будет проводить онлайн, а практические – очно в Ташкенте", - сказал Юлдашев.
В филиале также откроется Образовательный театр. В этом проекте также примет участие Сергей Безруков.
Кроме того, с нового учебного года в филиале появятся образовательные направления "кинокритика" и "киноведение".