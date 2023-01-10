https://uz.sputniknews.ru/20230110/sergey-bezrukov-budet-prepodavat-v-tashkentskom-filiale-vgika-31360719.html

Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа

Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа

В филиале появится актерская мастерская и образовательный театр под руководством российского актера.

2023-01-10T10:22+0500

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культура

актер

россия

узбекистан

ташкент

сергей безруков

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ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. Известный российский актер театра и кино Сергей Безруков будет преподавать в Ташкентском филиале ВГИКа. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор филиала Эльдор Юлдашев.В филиале также откроется Образовательный театр. В этом проекте также примет участие Сергей Безруков.Кроме того, с нового учебного года в филиале появятся образовательные направления "кинокритика" и "киноведение".Читайте также: Олег Тактаров сыграет в фильме об узбекской героине Великой Отечественной войны

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российский актер народный артист сергей безруков преподавать в ташкентском филиале вгика актерская мастерская образовательный театр