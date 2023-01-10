https://uz.sputniknews.ru/20230110/turisty-budut-stavit-otsenki-gostinitsam-uzbekistana-31360482.html
Туристы будут ставить оценки гостиницам Узбекистана
Туристы будут ставить оценки гостиницам Узбекистана
Опросник о качестве туристической инфраструктуры запустили на сайте Центра сертификации туруслуг.
2023-01-10T08:43+0500
2023-01-10T08:43+0500
2023-01-10T08:43+0500
туризм
качество сервиса
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1c/27546126_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96946df0bbb4e0a221c544e5ba0cb34f.jpg
ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. На сайте Центра сертификации туристических услуг появилась электронная анкета для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.С помощью нового сервиса путешественники могут оценить качество гостиниц и других мест проживания, точек общепита, познавательных, развлекательных и религиозных объектов, транспорта и других услуг.Туристы также могут оставить комментарий о том или ином объекте и прикрепить фото и видеофайлы.Читайте также: За что в Узбекистане вернут деньги туристам
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1c/27546126_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0882dca35d21d43b2a039ae5bcdaa8a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
качество сервиса, туризм
Туристы будут ставить оценки гостиницам Узбекистана
Опросник о качестве туристической инфраструктуры запустили на сайте Центра сертификации туруслуг.
ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik.
На сайте Центра сертификации туристических услуг появилась электронная анкета для туристов. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.
С помощью нового сервиса путешественники могут оценить качество гостиниц и других мест проживания, точек общепита, познавательных, развлекательных и религиозных объектов, транспорта и других услуг.
Туристы также могут оставить комментарий о том или ином объекте и прикрепить фото и видеофайлы.