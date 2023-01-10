https://uz.sputniknews.ru/20230110/turisty-budut-stavit-otsenki-gostinitsam-uzbekistana-31360482.html

Туристы будут ставить оценки гостиницам Узбекистана

Туристы будут ставить оценки гостиницам Узбекистана

Опросник о качестве туристической инфраструктуры запустили на сайте Центра сертификации туруслуг.

2023-01-10T08:43+0500

2023-01-10T08:43+0500

2023-01-10T08:43+0500

туризм

качество сервиса

туризм

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ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. На сайте Центра сертификации туристических услуг появилась электронная анкета для туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.С помощью нового сервиса путешественники могут оценить качество гостиниц и других мест проживания, точек общепита, познавательных, развлекательных и религиозных объектов, транспорта и других услуг.Туристы также могут оставить комментарий о том или ином объекте и прикрепить фото и видеофайлы.Читайте также: За что в Узбекистане вернут деньги туристам

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качество сервиса, туризм