https://uz.sputniknews.ru/20230110/v-anomalnye-xoloda-vse-meduchrejdeniya-budut-rabotat-kruglosutochno--minzdrav-31371044.html
В аномальные холода все медучреждения будут работать круглосуточно – Минздрав
В аномальные холода все медучреждения будут работать круглосуточно – Минздрав
По всей республике на вызовы жителей будут выезжать более 2,7 тыс. бригад скорой медицинской помощи.
2023-01-10T16:57+0500
2023-01-10T16:57+0500
2023-01-10T16:57+0500
общество
узбекистан
похолодания
медицина
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В аномально холодные дни медицинские учреждения Узбекистана будут работать круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Кроме того, министерство предпринимает меры, чтобы обеспечить медицинские учреждения автономными источниками электричества на случай отключений электроэнергии.В частности, закупили 436 дизель-генераторов, в более чем 400 семейных медпунктах и семейных поликлиниках, также махаллинских медицинских пунктах установили солнечные панели и солнечные водонагреватели.В эти дни по всей республике работают медицинские бригады, в составе которых более чем 72 тыс. врачей и медсестер. В первую очередь они будут посещать дома, в которых проживают беременные женщины, дети, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, а также оказывать консультации онлайн.Также, медицинские услуги населению оказывают 1257 многопрофильных и семейных поликлиник, 1080 семейного медпунктов и 1002 махаллинких медицинских пункта.Республиканские, областные, районные и городские больницы, специализированные медицинские центры, высшие медицинские учебные заведения будут работать в обычном режиме.В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, его 13 филиалах в регионах, 181 приемном отделении скорой медицинской помощи и межрайонных центрах травм суставов и острых сосудистых заболеваний круглосуточно будут дежурить врачи и медсестры.На вызовы жителей будут круглосуточно выезжать 2755 бригад скорой медицинской помощи по всей республике.Кроме того, 227 роддомов, 245 детских медцентров тоже будут работать круглосуточно.Читайте также: Роддомы и больницы Ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холода
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узбекистан медицинские учреждения врачи будут работать круглосуточно холода холодная погода
узбекистан медицинские учреждения врачи будут работать круглосуточно холода холодная погода
В аномальные холода все медучреждения будут работать круглосуточно – Минздрав
По всей республике на вызовы жителей будут выезжать более 2,7 тыс. бригад скорой медицинской помощи.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
В аномально холодные дни медицинские учреждения Узбекистана будут работать круглосуточно. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства здравоохранения.
Кроме того, министерство предпринимает меры, чтобы обеспечить медицинские учреждения автономными источниками электричества на случай отключений электроэнергии.
В частности, закупили 436 дизель-генераторов, в более чем 400 семейных медпунктах и семейных поликлиниках, также махаллинских медицинских пунктах установили солнечные панели и солнечные водонагреватели.
В эти дни по всей республике работают медицинские бригады, в составе которых более чем 72 тыс. врачей и медсестер. В первую очередь они будут посещать дома, в которых проживают беременные женщины, дети, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, а также оказывать консультации онлайн.
Также, медицинские услуги населению оказывают 1257 многопрофильных и семейных поликлиник, 1080 семейного медпунктов и 1002 махаллинких медицинских пункта.
Республиканские, областные, районные и городские больницы, специализированные медицинские центры, высшие медицинские учебные заведения будут работать в обычном режиме.
В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, его 13 филиалах в регионах, 181 приемном отделении скорой медицинской помощи и межрайонных центрах травм суставов и острых сосудистых заболеваний круглосуточно будут дежурить врачи и медсестры.
На вызовы жителей будут круглосуточно выезжать 2755 бригад скорой медицинской помощи по всей республике.
Кроме того, 227 роддомов, 245 детских медцентров тоже будут работать круглосуточно.