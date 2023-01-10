https://uz.sputniknews.ru/20230110/v-anomalnye-xoloda-vse-meduchrejdeniya-budut-rabotat-kruglosutochno--minzdrav-31371044.html

В аномальные холода все медучреждения будут работать круглосуточно – Минздрав

В аномальные холода все медучреждения будут работать круглосуточно – Минздрав

По всей республике на вызовы жителей будут выезжать более 2,7 тыс. бригад скорой медицинской помощи.

2023-01-10T16:57+0500

2023-01-10T16:57+0500

2023-01-10T16:57+0500

общество

узбекистан

похолодания

медицина

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В аномально холодные дни медицинские учреждения Узбекистана будут работать круглосуточно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.Кроме того, министерство предпринимает меры, чтобы обеспечить медицинские учреждения автономными источниками электричества на случай отключений электроэнергии.В частности, закупили 436 дизель-генераторов, в более чем 400 семейных медпунктах и семейных поликлиниках, также махаллинских медицинских пунктах установили солнечные панели и солнечные водонагреватели.В эти дни по всей республике работают медицинские бригады, в составе которых более чем 72 тыс. врачей и медсестер. В первую очередь они будут посещать дома, в которых проживают беременные женщины, дети, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями, а также оказывать консультации онлайн.Также, медицинские услуги населению оказывают 1257 многопрофильных и семейных поликлиник, 1080 семейного медпунктов и 1002 махаллинких медицинских пункта.Республиканские, областные, районные и городские больницы, специализированные медицинские центры, высшие медицинские учебные заведения будут работать в обычном режиме.В Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, его 13 филиалах в регионах, 181 приемном отделении скорой медицинской помощи и межрайонных центрах травм суставов и острых сосудистых заболеваний круглосуточно будут дежурить врачи и медсестры.На вызовы жителей будут круглосуточно выезжать 2755 бригад скорой медицинской помощи по всей республике.Кроме того, 227 роддомов, 245 детских медцентров тоже будут работать круглосуточно.Читайте также: Роддомы и больницы Ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холода

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