https://uz.sputniknews.ru/20230110/v-tashkente-zapustyat-besplatnye-avtobusy-31369472.html

В Ташкенте запустят бесплатные автобусы

В Ташкенте запустят бесплатные автобусы

На некоторых городских маршрутах увеличили количество автобусов, а маршруты продлили.

2023-01-10T13:38+0500

2023-01-10T13:38+0500

2023-01-10T13:48+0500

общество

узбекистан

ташкент

автобусы

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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Маршруты нескольких автобусов в Ташкенте продлят. В частности, с 12 января часть автобусов, проезжающих через рынок Куйлюк, будут доезжать до торгового комплекса "Food city".Это касается автобусом №№ 39, 45, 110, 122, 130 и маршрутных такси 8И, 9И, 25М, 61М, 55М, 73М, 99М, 170М, 191М, 195М.Как отмечают в "Ташшахартрансхизмат", цель новшества – избежать пробок в районе рынка. Это также связано со строительством путепровода, соединяющего Ферганскую дорогу с проспектом Бектемира, и ремонтными работами на дороге.Кроме того, администрация торгового комплекса "Food city" запустила шесть бесплатных автобусных рейсов для дополнительного удобства пассажиров. Курсировать бесплатные автобусы будут между торговым комплексом "Фуд-Сити" и станцией метро "Колык7"Они двигаются в направлении "Торговый комплекс "Фуд Сити" - ст.м. "Куйлюк".Кроме того, перевозчик закупил 16 автобусов "MAN". Новые автобусы запустят на маршруты №13, 28, 87, 88, 91 и 118.Кроме того, пресс-служба автотранспортного предприятия предупреждает, что в связи с погодными условиями автобусы в эти дни могут ходить с опозданием.Читайте также: Дорожные службы очищают улицы столицы от снега

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