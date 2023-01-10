https://uz.sputniknews.ru/20230110/v-uzbekistane-mogut-ogranichit-reklamu-lekarstv-31360308.html
В Узбекистане могут ограничить рекламу лекарств
В Узбекистане могут ограничить рекламу лекарств
С такой инициативой выступило общенациональное движение "Юксалиш".
2023-01-10T07:54+0500
2023-01-10T07:54+0500
2023-01-10T07:54+0500
общество
лекарства
фармакология
общенациональное движение "юксалиш"
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ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik. В Узбекистане могут ввести ограничения на рекламу лекарств. Общенациональное движение "Юксалиш" выступило с обращением по изменению ситуации с бесконтрольным приемом лекарственных препаратов.Узбекистанцы зачастую консультируются не с врачом, а с аптекарем, какое лекарство принять в той или иной ситуации. При этом доступность препаратов, продаваемых без рецепта врача, создает риск неправильного употребления медицинских препаратов.Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что в среднем побочные действия от приема лекарств наблюдаются у 10-20% госпитализированных больных. В развивающихся странах этот показатель в два раза выше."Трагедия с гибелью детей после приема препарата "Док-1 Макс" показала, что в сферах здравоохранения и фармацевтики в стране сохраняется ряд проблем. Только комплексный подход и вовлечение всех заинтересованных сторон позволит предупредить возникновение подобных ситуаций в будущем", - говорится в обращении.Движение "Юксалиш" предлагает, во-первых, запретить прямую рекламу лекарственных препаратов в СМИ. На первом этапе ввести требование получить разрешение на рекламу препарата вКомитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей.Во-вторых, усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе лекарственных средств. В частности, ввести уголовную ответственность за случаи, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья пациентов.В-третьих, усилить ответственность производителей, импортеров лекарственных препаратов и сертифицирующих органов.Так, предварительное следствие установило, что уполномоченные лица ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" при проведении лабораторных исследований "Док-1 МАКС" и "Амбронол" грубо нарушили требования нормативно-правовой документации.В-четвертых, нужно обеспечить доступ граждан к современной диагностике в шаговой доступности. Кроме того, следует ускорить переход к страховой медицине, основанной на единых стандартах лечения.В-пятых, необходимо обеспечить открытость и прозрачность в области фарминдустрии. Нужно создать открытую базу данных, чтобы пользователи могли получить информацию о том, какие препараты завозятся, репутации их производителей, о сертификации препаратов.Также важно ускорить процесс обязательной цифровой маркировки на всех видах реализуемых лекарств, благодаря которой можно проверить их подлинность.Читайте также: В Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья
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узбекистан общенациональное движение юксалиш реклама лекарств ограничения требования
узбекистан общенациональное движение юксалиш реклама лекарств ограничения требования
В Узбекистане могут ограничить рекламу лекарств
С такой инициативой выступило общенациональное движение "Юксалиш".
ТАШКЕНТ, 10 дек – Sputnik.
В Узбекистане могут ввести ограничения на рекламу лекарств. Общенациональное движение "Юксалиш" выступило с обращением
по изменению ситуации с бесконтрольным приемом лекарственных препаратов.
Узбекистанцы зачастую консультируются не с врачом, а с аптекарем, какое лекарство принять в той или иной ситуации. При этом доступность препаратов, продаваемых без рецепта врача, создает риск неправильного употребления медицинских препаратов.
Исследования, проведенные в разных странах мира, показывают, что в среднем побочные действия от приема лекарств наблюдаются у 10-20% госпитализированных больных. В развивающихся странах этот показатель в два раза выше.
"Трагедия с гибелью детей после приема препарата "Док-1 Макс" показала, что в сферах здравоохранения и фармацевтики в стране сохраняется ряд проблем. Только комплексный подход и вовлечение всех заинтересованных сторон позволит предупредить возникновение подобных ситуаций в будущем", - говорится в обращении.
Движение "Юксалиш" предлагает, во-первых, запретить прямую рекламу лекарственных препаратов в СМИ. На первом этапе ввести требование получить разрешение на рекламу препарата вКомитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей.
Во-вторых, усилить ответственность за нарушение законодательства о рекламе лекарственных средств. В частности, ввести уголовную ответственность за случаи, которые привели к тяжелым последствиям для здоровья пациентов.
В-третьих, усилить ответственность производителей, импортеров лекарственных препаратов и сертифицирующих органов.
Так, предварительное следствие установило, что уполномоченные лица ООО "Научный центр стандартизации лекарственных средств" при проведении лабораторных исследований "Док-1 МАКС" и "Амбронол" грубо нарушили требования нормативно-правовой документации.
В-четвертых, нужно обеспечить доступ граждан к современной диагностике в шаговой доступности. Кроме того, следует ускорить переход к страховой медицине, основанной на единых стандартах лечения.
В-пятых, необходимо обеспечить открытость и прозрачность в области фарминдустрии. Нужно создать открытую базу данных, чтобы пользователи могли получить информацию о том, какие препараты завозятся, репутации их производителей, о сертификации препаратов.
Также важно ускорить процесс обязательной цифровой маркировки на всех видах реализуемых лекарств, благодаря которой можно проверить их подлинность.