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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь из Рижской тюрьмы
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь из Рижской тюрьмы
Журналист приехал в балтийскую республику в конце декабря по семейным обстоятельствам. В начале января его заключили под стражу и перевели в Рижскую центральную тюрьму
2023-01-11T15:57+0500
2023-01-11T15:57+0500
2023-01-11T15:57+0500
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ВИЛЬНЮС, 11 янв – Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем впервые вышел на связь после задержания в Риге. Об этом сообщил в соцсетях шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов, пишет агентство всвоем Telegram-канале.Других подробностей об условиях содержания Касема в тюрьме пока нет.Марат Касем приехал в балтийскую республику в конце декабря по семейным обстоятельствам. В начале января суд в Риге заключил его под стражу, журналиста уже перевели в Рижскую центральную тюрьму.В МИД России ранее назвали действия Латвии местью диктаторских режимов за принципиальную позицию Касема, а также террором против инакомыслия. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает задержание шеф-редактора покушением на свободу слова. Также она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой защитить свободу журналиста.Читайте также: Финский правозащитник: западные правозащитные организации порадуются аресту Марата Касема
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марат касем sputnik литва задержан в риге вышел на связь
марат касем sputnik литва задержан в риге вышел на связь
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь из Рижской тюрьмы
Журналист приехал в балтийскую республику в конце декабря по семейным обстоятельствам. В начале января его заключили под стражу и перевели в Рижскую центральную тюрьму
ВИЛЬНЮС, 11 янв – Sputnik.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем впервые вышел на связь после задержания в Риге. Об этом сообщил в соцсетях шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов, пишет агентство всвоем Telegram-канале
.
"На условия не жалуется, но ваша поддержка ему не помешает. Пока он находится в карантине и ждет апелляции", — заявил он.
Других подробностей об условиях содержания Касема в тюрьме пока нет.
Марат Касем приехал в балтийскую республику в конце декабря по семейным обстоятельствам. В начале января суд в Риге заключил его под стражу, журналиста уже перевели в Рижскую центральную тюрьму.
В МИД России ранее назвали действия Латвии местью диктаторских режимов за принципиальную позицию Касема, а также террором против инакомыслия. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает задержание шеф-редактора покушением на свободу слова. Также она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой защитить свободу журналиста.