https://uz.sputniknews.ru/20230111/31395690.html

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь из Рижской тюрьмы

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь из Рижской тюрьмы

Журналист приехал в балтийскую республику в конце декабря по семейным обстоятельствам. В начале января его заключили под стражу и перевели в Рижскую центральную тюрьму

2023-01-11T15:57+0500

2023-01-11T15:57+0500

2023-01-11T15:57+0500

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ВИЛЬНЮС, 11 янв – Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем впервые вышел на связь после задержания в Риге. Об этом сообщил в соцсетях шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов, пишет агентство всвоем Telegram-канале.Других подробностей об условиях содержания Касема в тюрьме пока нет.Марат Касем приехал в балтийскую республику в конце декабря по семейным обстоятельствам. В начале января суд в Риге заключил его под стражу, журналиста уже перевели в Рижскую центральную тюрьму.В МИД России ранее назвали действия Латвии местью диктаторских режимов за принципиальную позицию Касема, а также террором против инакомыслия. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает задержание шеф-редактора покушением на свободу слова. Также она обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой защитить свободу журналиста.Читайте также: Финский правозащитник: западные правозащитные организации порадуются аресту Марата Касема

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