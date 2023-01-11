https://uz.sputniknews.ru/20230111/est-chem-gorditsya-chto-delaet-armiyu-uzbekistana-silneyshey-v-tsentralnoy-azii-31405190.html

Есть чем гордиться: что делает армию Узбекистана сильнейшей в Центральной Азии

Есть чем гордиться: что делает армию Узбекистана сильнейшей в Центральной Азии

За счет чего республика добилась первенства в сфере вооруженных сил на уровне региона – читайте в нашем обзоре.

2023-01-11T20:39+0500

2023-01-11T20:39+0500

2023-01-11T20:39+0500

узбекистан

вооруженные силы

новый узбекистан: эпоха реформ

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Узбекистан готовится к очередному большому мероприятию – 14 января страна отметит День защитников Родины. И словно в аккурат к празднику вышел свежий международный рейтинг Global Fire Power – и среди стран Центральной Азии (ЦА) Узбекистан занял первое место.За счет чего республика добилась первенства в сфере вооруженных сил на уровне региона – читайте в нашем обзоре, основанном на данных самого рейтинга и открытой информации Минобороны республики.Вооружение в цифрахВ рамках Global Fire Power вооруженные силы каждой страны оценивают по 50 параметрам – среди них численность вооруженных сил, объемы финансирования армии, уровень использования современных технологий в службе, а также количество техники. Если говорить о Центральной Азии, Узбекистан держит первенство по такому показателю, как численность людей, занятых в армии: рейтинг называет цифру 55 тысяч человек. На втором месте Казахстан (45 тысяч человек), на третьем – Туркменистан (30 тысяч).При этом в силу бурного демографического роста Узбекистан лидирует и по количеству призывников – ежегодно призывного возраста в стране достигает более 622 тысяч человек. В Казахстане этот показатель примерно вдвое ниже – более 271 тысяч человек, в Таджикистане – 155 тысяч человек. Далее идет Кыргызстан (115 тысяч человек), а замыкает пятерку Туркменистан (107 тысяч человек).Конечно, есть и параметры, в которых Узбекистан уступает странам-соседям – например, если оборонный бюджет Узбекистана составляет $692 млн, у Казахстана, по данным рейтинга, объем бюджета равен $2,6 млрд. По числу боевых танков, согласно открытой информации, лидирует Туркменистан (680 единиц – в то время как у Узбекистана 420).При этом Узбекистан первый по числу бронированных машин (11 872) – у Туркменистана насчитывается 8 064 таких автомобиля, у Кыргызстана 5 268, у Казахстана – 5 172, а у Таджикистана – 4 325.Достаточно большой и арсенал вертолетов – по рейтингу, у Узбекистана 33 ударных вертолета по состоянию на начало 2023 года, в Казахстане – 25, в Туркменистане – 10.Кризис как стимулАрмия Узбекистана не первый год сохраняет лидерство в рейтингах ЦА. Принято считать, что с момента распада СССР Ташкент уделял особенно пристальное внимание развитию обороноспособности из-за постоянно присутствующей афганской угрозы. Неспокойная ситуация в Афганистане до сих пор создает различные риски – риски радикализации, противостояния группировок, роста наркотрафика и торговли оружием, а также возможного усиления позиций экстремистских сил.На сегодняшний день в Узбекистане, согласно открытым источникам, функционирует более 20 полигонов с современной учебно-материальной базой. В их числе – база "Ташкурган", которую специально расположили в высокогорье, чтобы военные могли отрабатывать действия в условиях ЧС на горной местности. Аналогичные возможности предоставляет и центр горной подготовки "Чимган" - он находится на высоте 1 700 метров над уровнем моря.Кроме этого, даже курсанты изучают опыт вооруженных сил 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. По данным Минобороны, это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Турция, Великобритания, Германия, Франция и другие государства, чьи учебные классы представлены в Академии вооруженных сил Узбекистана.Ученье – путь к стабильностиУзбекистан не просто изучает армейский опыт других государств, но и проводит со многими из них совместные учения. Так, с 2019 года Узбекистан и Индия проводят тактические учения "Дустлик" - это военизированные соревнования, на которых военнослужащие двух стран укладывают ручные гранаты на скорость, проходят эстафету на полосе армейского биатлона и выполняют задания по спасению якобы раненного человека, которого можно вынести только на носилках (при этом сами военнослужащие должны бежать в противогазах).В прошлом году Узбекистан провел учения "Содружество – 2022" с Таджикистаном, а также совместно с представителями ВС России отрабатывал учебно-боевые задачи на полигоне "Термез", граничащем с Афганистаном.Постоянная отработка навыков, безусловно, повышает потенциал армии Узбекистана. Поэтому в наступившем 2023 году республика не собирается сбавлять темпы – напротив, вместе с другими странами-членами ШОС Узбекистан пройдет учения под названием "Мирная миссия – 2023", которые должны стартовать в августе в Челябинском области.Повышать интенсивность учений Узбекистан намерен и в кооперации с военными ведомствами СНГ – совместные мероприятия будут связаны прежде всего с противодействием терроризму.Побеждать играючиНо не только совместные тренировки ведут к совершенствованию боевых навыков. Еще одной отличной платформой для повышения военного мастерства стали международные армейские соревнования, в которых Узбекистан не только активно участвует, но и часто привозит медали и призы.Только в прошлом году Узбекистан посетил международные игры "Командных дух" в Пакистане, конкурс "Лучший воин" в США, взял медали на Кубке мира по пулевой стрельбе в Германии и выступил на III Международных военно-спортивных играх СНГ в Казахстане. И это не все. Еще узбекистанские снайперы стали призерами Кубка мира, проходившего в Южной Корее. К тому же на соревнованиях "Кембрийский патруль" в Великобритании военнослужащие Узбекистана заняли второе место.Весомым поводом для гордости оказались в прошлом году и Армейские международные игры "АрМИ-2022", когда-то созданные Россией. В прошлом году Узбекистан впервые принял соревнования Игр у себя – на территории узбекистанских полигонов прошли конкурсы по пяти направлениям. По итогам АрМИ Узбекистан занял второе место, взяв 7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей – и тем самым обогнав даже столь сильную команду, как Китай.

узбекистан

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2023

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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