https://uz.sputniknews.ru/20230111/est-chem-gorditsya-chto-delaet-armiyu-uzbekistana-silneyshey-v-tsentralnoy-azii-31405190.html
Есть чем гордиться: что делает армию Узбекистана сильнейшей в Центральной Азии
Есть чем гордиться: что делает армию Узбекистана сильнейшей в Центральной Азии
За счет чего республика добилась первенства в сфере вооруженных сил на уровне региона – читайте в нашем обзоре.
2023-01-11T20:39+0500
2023-01-11T20:39+0500
2023-01-11T20:39+0500
узбекистан
вооруженные силы
новый узбекистан: эпоха реформ
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1324/13/13241368_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_9eb8b615e85d9936305810a3c2e0e58b.jpg
Узбекистан готовится к очередному большому мероприятию – 14 января страна отметит День защитников Родины. И словно в аккурат к празднику вышел свежий международный рейтинг Global Fire Power – и среди стран Центральной Азии (ЦА) Узбекистан занял первое место.За счет чего республика добилась первенства в сфере вооруженных сил на уровне региона – читайте в нашем обзоре, основанном на данных самого рейтинга и открытой информации Минобороны республики.Вооружение в цифрахВ рамках Global Fire Power вооруженные силы каждой страны оценивают по 50 параметрам – среди них численность вооруженных сил, объемы финансирования армии, уровень использования современных технологий в службе, а также количество техники. Если говорить о Центральной Азии, Узбекистан держит первенство по такому показателю, как численность людей, занятых в армии: рейтинг называет цифру 55 тысяч человек. На втором месте Казахстан (45 тысяч человек), на третьем – Туркменистан (30 тысяч).При этом в силу бурного демографического роста Узбекистан лидирует и по количеству призывников – ежегодно призывного возраста в стране достигает более 622 тысяч человек. В Казахстане этот показатель примерно вдвое ниже – более 271 тысяч человек, в Таджикистане – 155 тысяч человек. Далее идет Кыргызстан (115 тысяч человек), а замыкает пятерку Туркменистан (107 тысяч человек).Конечно, есть и параметры, в которых Узбекистан уступает странам-соседям – например, если оборонный бюджет Узбекистана составляет $692 млн, у Казахстана, по данным рейтинга, объем бюджета равен $2,6 млрд. По числу боевых танков, согласно открытой информации, лидирует Туркменистан (680 единиц – в то время как у Узбекистана 420).При этом Узбекистан первый по числу бронированных машин (11 872) – у Туркменистана насчитывается 8 064 таких автомобиля, у Кыргызстана 5 268, у Казахстана – 5 172, а у Таджикистана – 4 325.Достаточно большой и арсенал вертолетов – по рейтингу, у Узбекистана 33 ударных вертолета по состоянию на начало 2023 года, в Казахстане – 25, в Туркменистане – 10.Кризис как стимулАрмия Узбекистана не первый год сохраняет лидерство в рейтингах ЦА. Принято считать, что с момента распада СССР Ташкент уделял особенно пристальное внимание развитию обороноспособности из-за постоянно присутствующей афганской угрозы. Неспокойная ситуация в Афганистане до сих пор создает различные риски – риски радикализации, противостояния группировок, роста наркотрафика и торговли оружием, а также возможного усиления позиций экстремистских сил.На сегодняшний день в Узбекистане, согласно открытым источникам, функционирует более 20 полигонов с современной учебно-материальной базой. В их числе – база "Ташкурган", которую специально расположили в высокогорье, чтобы военные могли отрабатывать действия в условиях ЧС на горной местности. Аналогичные возможности предоставляет и центр горной подготовки "Чимган" - он находится на высоте 1 700 метров над уровнем моря.Кроме этого, даже курсанты изучают опыт вооруженных сил 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. По данным Минобороны, это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Турция, Великобритания, Германия, Франция и другие государства, чьи учебные классы представлены в Академии вооруженных сил Узбекистана.Ученье – путь к стабильностиУзбекистан не просто изучает армейский опыт других государств, но и проводит со многими из них совместные учения. Так, с 2019 года Узбекистан и Индия проводят тактические учения "Дустлик" - это военизированные соревнования, на которых военнослужащие двух стран укладывают ручные гранаты на скорость, проходят эстафету на полосе армейского биатлона и выполняют задания по спасению якобы раненного человека, которого можно вынести только на носилках (при этом сами военнослужащие должны бежать в противогазах).В прошлом году Узбекистан провел учения "Содружество – 2022" с Таджикистаном, а также совместно с представителями ВС России отрабатывал учебно-боевые задачи на полигоне "Термез", граничащем с Афганистаном.Постоянная отработка навыков, безусловно, повышает потенциал армии Узбекистана. Поэтому в наступившем 2023 году республика не собирается сбавлять темпы – напротив, вместе с другими странами-членами ШОС Узбекистан пройдет учения под названием "Мирная миссия – 2023", которые должны стартовать в августе в Челябинском области.Повышать интенсивность учений Узбекистан намерен и в кооперации с военными ведомствами СНГ – совместные мероприятия будут связаны прежде всего с противодействием терроризму.Побеждать играючиНо не только совместные тренировки ведут к совершенствованию боевых навыков. Еще одной отличной платформой для повышения военного мастерства стали международные армейские соревнования, в которых Узбекистан не только активно участвует, но и часто привозит медали и призы.Только в прошлом году Узбекистан посетил международные игры "Командных дух" в Пакистане, конкурс "Лучший воин" в США, взял медали на Кубке мира по пулевой стрельбе в Германии и выступил на III Международных военно-спортивных играх СНГ в Казахстане. И это не все. Еще узбекистанские снайперы стали призерами Кубка мира, проходившего в Южной Корее. К тому же на соревнованиях "Кембрийский патруль" в Великобритании военнослужащие Узбекистана заняли второе место.Весомым поводом для гордости оказались в прошлом году и Армейские международные игры "АрМИ-2022", когда-то созданные Россией. В прошлом году Узбекистан впервые принял соревнования Игр у себя – на территории узбекистанских полигонов прошли конкурсы по пяти направлениям. По итогам АрМИ Узбекистан занял второе место, взяв 7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей – и тем самым обогнав даже столь сильную команду, как Китай.
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Данара Курманова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Данара Курманова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg
узбекистан республика вооруженные силы армия за счет чего сильнейшие рейтинг global fire power вооружение количество военнослужащих учения игры
узбекистан республика вооруженные силы армия за счет чего сильнейшие рейтинг global fire power вооружение количество военнослужащих учения игры
Есть чем гордиться: что делает армию Узбекистана сильнейшей в Центральной Азии
За счет чего республика добилась первенства в сфере вооруженных сил на уровне региона – читайте в нашем обзоре.
Узбекистан готовится к очередному большому мероприятию – 14 января страна отметит День защитников Родины. И словно в аккурат к празднику вышел свежий международный рейтинг Global Fire Power – и среди стран Центральной Азии (ЦА) Узбекистан занял первое место.
За счет чего республика добилась первенства в сфере вооруженных сил на уровне региона – читайте в нашем обзоре, основанном на данных самого рейтинга и открытой информации Минобороны республики.
Вооружение в цифрах
В рамках Global Fire Power вооруженные силы каждой страны оценивают по 50 параметрам – среди них численность вооруженных сил, объемы финансирования армии, уровень использования современных технологий в службе, а также количество техники. Если говорить о Центральной Азии, Узбекистан держит первенство по такому показателю, как численность людей, занятых в армии: рейтинг называет цифру 55 тысяч человек. На втором месте Казахстан (45 тысяч человек), на третьем – Туркменистан (30 тысяч).
При этом в силу бурного демографического роста Узбекистан лидирует и по количеству призывников – ежегодно призывного возраста в стране достигает более 622 тысяч человек. В Казахстане этот показатель примерно вдвое ниже – более 271 тысяч человек, в Таджикистане – 155 тысяч человек. Далее идет Кыргызстан (115 тысяч человек), а замыкает пятерку Туркменистан (107 тысяч человек).
Конечно, есть и параметры, в которых Узбекистан уступает странам-соседям – например, если оборонный бюджет Узбекистана составляет $692 млн, у Казахстана, по данным рейтинга, объем бюджета равен $2,6 млрд. По числу боевых танков, согласно открытой информации, лидирует Туркменистан (680 единиц – в то время как у Узбекистана 420).
При этом Узбекистан первый по числу бронированных машин (11 872) – у Туркменистана насчитывается 8 064 таких автомобиля, у Кыргызстана 5 268, у Казахстана – 5 172, а у Таджикистана – 4 325.
Достаточно большой и арсенал вертолетов – по рейтингу, у Узбекистана 33 ударных вертолета по состоянию на начало 2023 года, в Казахстане – 25, в Туркменистане – 10.
Кризис как стимул
Армия Узбекистана не первый год сохраняет лидерство в рейтингах ЦА. Принято считать, что с момента распада СССР Ташкент уделял особенно пристальное внимание развитию обороноспособности из-за постоянно присутствующей афганской угрозы. Неспокойная ситуация в Афганистане до сих пор создает различные риски – риски радикализации, противостояния группировок, роста наркотрафика и торговли оружием, а также возможного усиления позиций экстремистских сил.
На сегодняшний день в Узбекистане, согласно открытым источникам, функционирует более 20 полигонов с современной учебно-материальной базой. В их числе – база "Ташкурган", которую специально расположили в высокогорье, чтобы военные могли отрабатывать действия в условиях ЧС на горной местности. Аналогичные возможности предоставляет и центр горной подготовки "Чимган" - он находится на высоте 1 700 метров над уровнем моря.
Кроме этого, даже курсанты изучают опыт вооруженных сил 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. По данным Минобороны, это Россия, Китай, Индия, Пакистан, Турция, Великобритания, Германия, Франция и другие государства, чьи учебные классы представлены в Академии вооруженных сил Узбекистана.
Ученье – путь к стабильности
Узбекистан не просто изучает армейский опыт других государств, но и проводит со многими из них совместные учения. Так, с 2019 года Узбекистан и Индия проводят тактические учения "Дустлик" - это военизированные соревнования, на которых военнослужащие двух стран укладывают ручные гранаты на скорость, проходят эстафету на полосе армейского биатлона и выполняют задания по спасению якобы раненного человека, которого можно вынести только на носилках (при этом сами военнослужащие должны бежать в противогазах).
В прошлом году Узбекистан провел учения "Содружество – 2022" с Таджикистаном, а также совместно с представителями ВС России отрабатывал учебно-боевые задачи на полигоне "Термез", граничащем с Афганистаном.
Постоянная отработка навыков, безусловно, повышает потенциал армии Узбекистана. Поэтому в наступившем 2023 году республика не собирается сбавлять темпы – напротив, вместе с другими странами-членами ШОС Узбекистан пройдет учения под названием "Мирная миссия – 2023", которые должны стартовать в августе в Челябинском области.
Повышать интенсивность учений Узбекистан намерен и в кооперации с военными ведомствами СНГ – совместные мероприятия будут связаны прежде всего с противодействием терроризму.
Побеждать играючи
Но не только совместные тренировки ведут к совершенствованию боевых навыков. Еще одной отличной платформой для повышения военного мастерства стали международные армейские соревнования, в которых Узбекистан не только активно участвует, но и часто привозит медали и призы.
Только в прошлом году Узбекистан посетил международные игры "Командных дух" в Пакистане, конкурс "Лучший воин" в США, взял медали на Кубке мира по пулевой стрельбе в Германии и выступил на III Международных военно-спортивных играх СНГ в Казахстане. И это не все. Еще узбекистанские снайперы стали призерами Кубка мира, проходившего в Южной Корее. К тому же на соревнованиях "Кембрийский патруль" в Великобритании военнослужащие Узбекистана заняли второе место.
Весомым поводом для гордости оказались в прошлом году и Армейские международные игры "АрМИ-2022", когда-то созданные Россией. В прошлом году Узбекистан впервые принял соревнования Игр у себя – на территории узбекистанских полигонов прошли конкурсы по пяти направлениям. По итогам АрМИ Узбекистан занял второе место, взяв 7 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей – и тем самым обогнав даже столь сильную команду, как Китай.