https://uz.sputniknews.ru/20230111/norov-vozglavil-mitsa-3-fakta-ob-organizatsii-31389109.html

Норов возглавил МИЦА: 3 факта об организации

Норов возглавил МИЦА: 3 факта об организации

Бывший министр иностранных дел республики стал директором Международного института центральной Азии.

2023-01-11T10:47+0500

2023-01-11T10:47+0500

2023-01-11T10:47+0500

политика

владимир норов

назначение

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ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил Владимира Норова на пост директора Международного института Центральной Азии (МИЦА), сообщает пресс-служба института.МИЦА был создан по инициативе президента в 2020 году. Это единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии.Институт изучает основные тенденции современных политических и социально-экономических процессов в регионе, анализирует различные аспекты взаимодействия стран Центральной Азии, вырабатывает предложения к стратегическим документам по углублению сотрудничества Узбекистана с соседними странами, исследует историко-культурное наследие региона и вопросы его сохранения.Владимир Норов получил пост заместителя министра иностранных дел республики почти год назад - 31 декабря 2021 года. Ранее он был генеральным секретарем ШОС.В апреле 2022 года Владимир Норов стал исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства, а в начале сентября был утвержден на пост главы МИД республики.Читайте также: Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента

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владимир норов бывший министр иностранных дел директор международного института центральной азии мица что это когда основан чем занимается основные факты об организации