https://uz.sputniknews.ru/20230111/norov-vozglavil-mitsa-3-fakta-ob-organizatsii-31389109.html
Норов возглавил МИЦА: 3 факта об организации
Норов возглавил МИЦА: 3 факта об организации
Бывший министр иностранных дел республики стал директором Международного института центральной Азии.
2023-01-11T10:47+0500
2023-01-11T10:47+0500
2023-01-11T10:47+0500
политика
владимир норов
назначение
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ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил Владимира Норова на пост директора Международного института Центральной Азии (МИЦА), сообщает пресс-служба института.МИЦА был создан по инициативе президента в 2020 году. Это единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии.Институт изучает основные тенденции современных политических и социально-экономических процессов в регионе, анализирует различные аспекты взаимодействия стран Центральной Азии, вырабатывает предложения к стратегическим документам по углублению сотрудничества Узбекистана с соседними странами, исследует историко-культурное наследие региона и вопросы его сохранения.Владимир Норов получил пост заместителя министра иностранных дел республики почти год назад - 31 декабря 2021 года. Ранее он был генеральным секретарем ШОС.В апреле 2022 года Владимир Норов стал исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства, а в начале сентября был утвержден на пост главы МИД республики.Читайте также: Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента
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владимир норов бывший министр иностранных дел директор международного института центральной азии мица что это когда основан чем занимается основные факты об организации
владимир норов бывший министр иностранных дел директор международного института центральной азии мица что это когда основан чем занимается основные факты об организации
Норов возглавил МИЦА: 3 факта об организации
Бывший министр иностранных дел республики стал директором Международного института центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев назначил Владимира Норова на пост директора Международного института Центральной Азии (МИЦА), сообщает пресс-служба института.
МИЦА был создан по инициативе президента в 2020 году.
Это единственное в регионе государственное научно-исследовательское учреждение, занимающееся междисциплинарными исследованиями цивилизационного многообразия и современных процессов устойчивого развития в Центральной Азии.
Институт изучает основные тенденции современных политических и социально-экономических процессов в регионе, анализирует различные аспекты взаимодействия стран Центральной Азии, вырабатывает предложения к стратегическим документам по углублению сотрудничества Узбекистана с соседними странами, исследует историко-культурное наследие региона и вопросы его сохранения.
Владимир Норов получил пост заместителя министра иностранных дел республики почти год назад - 31 декабря 2021 года. Ранее он был генеральным секретарем ШОС.
В апреле 2022 года Владимир Норов стал исполняющим обязанности главы внешнеполитического ведомства, а в начале сентября был утвержден на пост главы МИД республики.