https://uz.sputniknews.ru/20230104/shuxrata-ganieva-naznachili-na-doljnost-zamsovetnika-prezidenta--31255313.html
Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента
Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента
Про очередные кадровые перестановки - в нашем материале.
2023-01-04T17:14+0500
2023-01-04T17:14+0500
2023-01-04T17:14+0500
политика
шухрат ганиев
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Шухрат Ганиев занял пост заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики, передает УзА.Напомним, Шухрат Ганиев родился 11 сентября 1968 года в Маргилане. В 1992 году закончил Ташкентский институт сельского хозяйства.С 2011 по 2020 год он занимал пост хокима Ферганской области, с 2020 года - заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.Читайте также:Налоговые льготы будут зависеть от местонахожденияМирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
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ганиева назначили на должность замсоветника президента ганиев кем работает где кадровые изменения правительство узбекистана узбекистан фергана хоким новости политика
ганиева назначили на должность замсоветника президента ганиев кем работает где кадровые изменения правительство узбекистана узбекистан фергана хоким новости политика
Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента
Про очередные кадровые перестановки в республики читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik.
Шухрат Ганиев занял пост заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики, передает УзА
.
Напомним, Шухрат Ганиев родился 11 сентября 1968 года в Маргилане. В 1992 году закончил Ташкентский институт сельского хозяйства.
С 2011 по 2020 год он занимал пост хокима Ферганской области, с 2020 года - заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.