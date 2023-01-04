Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20230104/shuxrata-ganieva-naznachili-na-doljnost-zamsovetnika-prezidenta--31255313.html
Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента
Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента
Про очередные кадровые перестановки - в нашем материале.
2023-01-04T17:14+0500
2023-01-04T17:14+0500
политика
шухрат ганиев
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1259/99/12599930_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_a49840bf0f9fd4787483077166686a8e.jpg
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Шухрат Ганиев занял пост заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики, передает УзА.Напомним, Шухрат Ганиев родился 11 сентября 1968 года в Маргилане. В 1992 году закончил Ташкентский институт сельского хозяйства.С 2011 по 2020 год он занимал пост хокима Ферганской области, с 2020 года - заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.Читайте также:Налоговые льготы будут зависеть от местонахожденияМирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1259/99/12599930_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_8f721db9be5a24163fb906f5bd568272.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ганиева назначили на должность замсоветника президента ганиев кем работает где кадровые изменения правительство узбекистана узбекистан фергана хоким новости политика
ганиева назначили на должность замсоветника президента ганиев кем работает где кадровые изменения правительство узбекистана узбекистан фергана хоким новости политика

Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента

17:14 04.01.2023
© Sputnik / Рамиз БахтияровШухрат Ганиев
Шухрат Ганиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.01.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
Про очередные кадровые перестановки в республики читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Шухрат Ганиев занял пост заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики, передает УзА.
Напомним, Шухрат Ганиев родился 11 сентября 1968 года в Маргилане. В 1992 году закончил Ташкентский институт сельского хозяйства.
С 2011 по 2020 год он занимал пост хокима Ферганской области, с 2020 года - заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.
Читайте также:
Налоговые льготы будут зависеть от местонахождения
Мирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0