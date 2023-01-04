https://uz.sputniknews.ru/20230104/shuxrata-ganieva-naznachili-na-doljnost-zamsovetnika-prezidenta--31255313.html

Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента

Шухрата Ганиева назначили на должность замсоветника президента

Про очередные кадровые перестановки - в нашем материале.

2023-01-04T17:14+0500

2023-01-04T17:14+0500

2023-01-04T17:14+0500

политика

шухрат ганиев

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Шухрат Ганиев занял пост заместителя советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики, передает УзА.Напомним, Шухрат Ганиев родился 11 сентября 1968 года в Маргилане. В 1992 году закончил Ташкентский институт сельского хозяйства.С 2011 по 2020 год он занимал пост хокима Ферганской области, с 2020 года - заместителя премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.Читайте также:Налоговые льготы будут зависеть от местонахожденияМирзиёев провел итоговое совещание с правительством – подробности

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