https://uz.sputniknews.ru/20230111/politolog-yaroshenko-rejissiruyut-provokatsii-s-telami-umershix-ne-v-kieve-a-za-okeanom-31402266.html

Политолог Ярошенко: режиссируют провокации с телами умерших не в Киеве, а за океаном

Политолог Ярошенко: режиссируют провокации с телами умерших не в Киеве, а за океаном

Украинские спецслужбы, которые выкопали тела на кладбищах Харьковской области, чтобы выдать их за жертв России, раз за разом показывают свое бесчеловечную сущность.

2023-01-11T21:18+0500

2023-01-11T21:18+0500

2023-01-11T21:18+0500

видео

провокации

киев

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Алексей Ярошенко. При этом, отмечает он, такие действия не производятся без команды из Вашингтона. Кто был целевой аудиторией постановки? Как Запад поставил эмоциональные провокации себе на службу? Остановит ли Киев превентивные опровержения от Минобороны России? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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политолог ярошенко режиссируют провокации с телами умерших не в киеве а за океаном украинские спецслужбы которые выкопали тела на кладбищах харьковской области чтобы выдать их за жертв россии раз за разом показывают свое бесчеловечную сущность