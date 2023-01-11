https://uz.sputniknews.ru/20230111/v-russkom-dome-startovali-konsultatsii-dlya-buduschix-abiturientov-31399715.html

В Русском доме стартовали консультации для будущих абитуриентов

В Русском доме стартовали консультации для будущих абитуриентов

Подробнее о расписании занятий для узбекистанцев, желающих получить образование в России - читайте в нашем материале.

2023-01-11T18:27+0500

2023-01-11T18:27+0500

2023-01-11T18:27+0500

русский культурный центр

абитуриенты

инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. В Русском доме в Ташкенте в среду начались очные групповые консультации по регистрации заявок на портале Education in Russia. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.Известно, что занятия будут проходить каждый день с 11 по 31 января включительно в 15.00 кроме субботы и воскресенья по адресу улица Юнуса Раджаби, 63.Вход на территорию представительства возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность: паспорт, свидетельство о рождении, ID-карта или водительское удостоверение.Всем желающим, включая родителей, необходимо предварительно пройти регистрацию.Читайте также:

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в русском доме стартовали консультации для будущих абитуриентов подробнее о расписании занятий для узбекистанцев желающих получить образование в россии читайте в нашем материале портал education in russia как учиться в россии бесплатно как подать заявку на обучение в россии бесплатно граждане узбекистана таджикистана киргизии кыргызстана