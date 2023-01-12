https://uz.sputniknews.ru/20230112/na-kakie-tseli-potratyat-sredstva-stolichnogo-byudjeta-v-2023-godu-31420452.html
На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году
На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году
По прогнозам властей, валовый региональный продукт Ташкента составит 176,2 трлн сумов, при этом темпы его роста за года составят 6,3%.
2023-01-12T15:42+0500
2023-01-12T15:42+0500
2023-01-12T15:42+0500
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бюджет
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Хоким Ташкента Джахогир Артыходжаев подписал постановление об утверждении бюджета столицы на наступивший 2023 год. Власти столицы планируют, что в этом году расходы бюджета составят 6,41 трлн сумов. По сравнению с минувшим годом, это больше на 44,6%.По прогнозам властей, валовый региональный продукт Ташкента составит 176,2 трлн сумов, при этом темпы его роста за года составят 6,3 %.По сравнению с прошлым годом значительно увеличатся расходы на здравоохранение, субсидии за теплоэнергию, благоустройство столицы и ремонт лифтов в многоквартирных домах.Из общей суммы расходов планируется направить:Доходы бюджета Ташкента формируются за счет налогов, таможенных платежей, сборов, штрафов, средств от приватизации объектов и других источников.Читайте также: Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта
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узбекистан ташкент бюджет прогнозы доход расход на что потратят на какие цели постановление об утверждении бюджета
узбекистан ташкент бюджет прогнозы доход расход на что потратят на какие цели постановление об утверждении бюджета
На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году
По прогнозам властей, валовый региональный продукт Ташкента составит 176,2 трлн сумов, при этом темпы его роста за года составят 6,3%.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik
. Хоким Ташкента Джахогир Артыходжаев подписал постановление
об утверждении бюджета столицы на наступивший 2023 год. Власти столицы планируют, что в этом году расходы бюджета составят 6,41 трлн сумов. По сравнению с минувшим годом, это больше на 44,6%.
По прогнозам властей, валовый региональный продукт Ташкента составит 176,2 трлн сумов, при этом темпы его роста за года составят 6,3 %.
По сравнению с прошлым годом значительно увеличатся расходы на здравоохранение, субсидии за теплоэнергию, благоустройство столицы и ремонт лифтов в многоквартирных домах.
Из общей суммы расходов планируется направить:
1,85 трлн сумов – на здравоохранение;
1,6 трлн сумов на покрытие субсидий за теплоэнергию;
474,7 млрд сумов на благоустройство столицы;
395,6 млрд. сумов – капвложения на проектирование, строительство и реконструкцию объектов;
309 млрд сумов на программу "Обод махалла" и "Обод кишлок";
287,9 млрд сумов – народное образование;
235,6 млрд сумов на покрытие недополученных доходов общественного транспорта;
141,79 млрд сумов на возмещение убытков от бесплатного проезда пенсионеров в метро;
130,2 млрд сумов на ремонт и обновление лифтов в многоквартирных домах.
Доходы бюджета Ташкента формируются за счет налогов, таможенных платежей, сборов, штрафов, средств от приватизации объектов и других источников.