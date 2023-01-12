https://uz.sputniknews.ru/20230112/na-kakie-tseli-potratyat-sredstva-stolichnogo-byudjeta-v-2023-godu-31420452.html

На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году

На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году

По прогнозам властей, валовый региональный продукт Ташкента составит 176,2 трлн сумов, при этом темпы его роста за года составят 6,3%.

2023-01-12T15:42+0500

2023-01-12T15:42+0500

2023-01-12T15:42+0500

экономика

ташкент

узбекистан

бюджет

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Хоким Ташкента Джахогир Артыходжаев подписал постановление об утверждении бюджета столицы на наступивший 2023 год. Власти столицы планируют, что в этом году расходы бюджета составят 6,41 трлн сумов. По сравнению с минувшим годом, это больше на 44,6%.По прогнозам властей, валовый региональный продукт Ташкента составит 176,2 трлн сумов, при этом темпы его роста за года составят 6,3 %.По сравнению с прошлым годом значительно увеличатся расходы на здравоохранение, субсидии за теплоэнергию, благоустройство столицы и ремонт лифтов в многоквартирных домах.Из общей суммы расходов планируется направить:Доходы бюджета Ташкента формируются за счет налогов, таможенных платежей, сборов, штрафов, средств от приватизации объектов и других источников.Читайте также: Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта

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