https://uz.sputniknews.ru/20230112/shavkat-mirziyoev-predlojil-indii-sozdat-molodejnyy-forum-31425487.html

Шавкат Мирзиёев предложил Индии создать молодежный форум

Шавкат Мирзиёев предложил Индии создать молодежный форум

Президент Узбекистана выступил на саммите "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате.

2023-01-12T18:35+0500

2023-01-12T18:35+0500

2023-01-12T18:35+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.Саммит проходил в рамках председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20), сообщает пресс-служба главы государства.В своей речи Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность партнерства в различных сферах. В первую очередь, в сфере экономики и помощи развивающимся государствам.Президент также предложил включить в повестку дня глобального саммита необходимо включить вопросы энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.Важной составляющей целей развития Шавкат Мирзиёев назвал вопрос воспитания подрастающего поколения.Помимо президента Узбекистана в заседании приняли участие лидеры Вьетнама, Гайаны, Мозамбика, Сенегала, Бангладеш, Монголии, Таиланда, Камбоджи и Папуа – Новой Гвинеи. Участники обсудили вопросы развития, ориентированного на интересы человека, углубление взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран.Читайте также: Мирзиёев дал распоряжения по развитию Шаргуньского и Байсунского угольных месторождений

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