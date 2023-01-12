https://uz.sputniknews.ru/20230112/shavkat-mirziyoev-predlojil-indii-sozdat-molodejnyy-forum-31425487.html
Шавкат Мирзиёев предложил Индии создать молодежный форум
Шавкат Мирзиёев предложил Индии создать молодежный форум
Президент Узбекистана выступил на саммите "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате.
2023-01-12T18:35+0500
2023-01-12T18:35+0500
2023-01-12T18:35+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.Саммит проходил в рамках председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20), сообщает пресс-служба главы государства.В своей речи Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность партнерства в различных сферах. В первую очередь, в сфере экономики и помощи развивающимся государствам.Президент также предложил включить в повестку дня глобального саммита необходимо включить вопросы энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.Важной составляющей целей развития Шавкат Мирзиёев назвал вопрос воспитания подрастающего поколения.Помимо президента Узбекистана в заседании приняли участие лидеры Вьетнама, Гайаны, Мозамбика, Сенегала, Бангладеш, Монголии, Таиланда, Камбоджи и Папуа – Новой Гвинеи. Участники обсудили вопросы развития, ориентированного на интересы человека, углубление взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран.Читайте также: Мирзиёев дал распоряжения по развитию Шаргуньского и Байсунского угольных месторождений
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шавкат мирзиёев узбекистан саммит "голос глобального юга" онлайн индия форум молодежи
шавкат мирзиёев узбекистан саммит "голос глобального юга" онлайн индия форум молодежи
Шавкат Мирзиёев предложил Индии создать молодежный форум
Президент Узбекистана выступил на саммите "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Саммит проходил в рамках председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20), сообщает пресс-служба главы государства.
В своей речи Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность партнерства в различных сферах. В первую очередь, в сфере экономики и помощи развивающимся государствам.
"Учитывая, что наши государства обладают серьезным промышленным и сельскохозяйственным потенциалом и емким внутренним рынком, важно выработать общие подходы в вопросе создания справедливой конкурентной среды на глобальном уровне", - отметил он.
Президент также предложил включить в повестку дня глобального саммита необходимо включить вопросы энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.
Важной составляющей целей развития Шавкат Мирзиёев назвал вопрос воспитания подрастающего поколения.
"Мы должны широко привлекать нашу талантливую молодежь к разработке национальных и международных программ в области изменения климата, рационального использования водных ресурсов, альтернативной энергетики, цифровизации и других приоритетных направлениях. Исходя из этого, хотел бы выдвинуть предложение о создании между нашими странами постоянно действующей диалоговой платформы "Голос молодежи Юга", - отметил он.
Помимо президента Узбекистана в заседании приняли участие лидеры Вьетнама, Гайаны, Мозамбика, Сенегала, Бангладеш, Монголии, Таиланда, Камбоджи и Папуа – Новой Гвинеи. Участники обсудили вопросы развития, ориентированного на интересы человека, углубление взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран.