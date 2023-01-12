https://uz.sputniknews.ru/20230112/svo-podrazdeleniya-vsu-v-soledare-okrujeny-gryadet-osvobojdenie-artemovska-31409590.html

СВО: подразделения ВСУ в Соледаре окружены, грядет освобождение Артемовска

СВО: подразделения ВСУ в Соледаре окружены, грядет освобождение Артемовска

Освобождение города Соледар от оккупационных украинских войск – малая часть масштабной картины боевых действий в Донбассе, и все же это показатель безусловного тактического и стратегического превосходства российских войск в зоне СВО.

2023-01-12T10:50+0500

2023-01-12T10:50+0500

2023-01-12T10:50+0500

колумнисты

спецоперация

освобождение

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Дороги из Соледара и соседнего с ним Артемовска (Бахмута) ведут в Славянск, Краматорск (около 30 км) и далее на запад. Задачи демилитаризации и денацификации киевского режима ВС России решают планомерно и методично, со скоростью, обеспечивающей высокую эффективность и убедительный результат.Российские войска 11 января взяли под полный контроль город Соледар, расположенный в 6 км от Артемовска/Бахмута. Окруженный в центре Соледара гарнизон ВСУ (несколько подразделений 61-й пехотной, 46-й аэромобильной и 128-й горно-штурмовой бригад) рассечен на четыре сектора, которые нейтрализуются (уничтожаются) по отдельности силами ЧВК "Вагнер". Украинская "военная элита" предпочитает отсиживаться в системе солевых шахт и пещер протяженностью в 200 км или в подвалах многоквартирных домов – прикрываясь мирными жителями, как прежде делали морские пехотинцы ВСУ в Мариуполе.Днем ранее российские войска начали штурм Соледара с нескольких направлений. Главком ВСУ Валерий Залужный доложил руководству о критической ситуации, настаивал на выводе украинских подразделений из города, чтобы они избежали окружения. Одновременно в разных источниках появилась информация о массовом дезертирстве украинских войск в Соледаре. Подразделения ВСУ, отряды польских и британских наемников понесли здесь огромные, беспрецедентные потери, и это важнее территориальных обретений.Стратегический успех каждой серьезной войсковой операции измеряется в большей степени уничтожением армии противника, нежели квадратными километрами. В тот день, когда будет полностью разгромлена украинская армия, территориальный контроль в зоне СВО автоматически перейдет к победителю – ВС России. А пока специальная военная операция находится в развитии, и украинский гарнизон соседнего города Артемовск/Бахмут – в полукольце окружения, которое методично смыкается усилиями ВС России и ЧВК "Вагнер" (парадоксальные "музыканты" стали достойнейшей частью Вооруженных сил).Транспортные коммуникации блокированы – доставить резервы или вывести подразделения ВСУ на запад под огневым контролем российской артиллерии практически невозможно. В трех километрах южнее Артемовска/Бахмута продолжаются бои в селе Клещеевка, где сосредоточены последние на южном направлении оборонительные рубежи ВСУ.Рождественский прорывГлавком Валерий Залужный еще 6 января предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить Бахмут – "точку сжигания резервов", но в Киеве традиционно возобладало политическое безрассудство. Отказавшись от предложенного Москвой рождественского прекращения огня, киевский режим получил сокрушительные удары российских войск на линии боевого соприкосновения в Соледаре и Артемовске. Здесь разгромлены шесть бригад ВСУ, и все же удержать города "любой ценой" не удается.В Соледаре уничтожены или бежали даже самые подготовленные, идеологически мотивированные подразделения спецназа "Карпаты" и горно-штурмовых бригад. Статистика безвозвратных потерь ВСУ за семь суток боев в Соледаре и Артемовске – до двух тысяч убитых. Дальнейшее забрасывание украинских резервов в "бахмутскую мясорубку" не имеет смысла. Потеря оборонительных позиций на 30-километровой линии Артемовск – Соледар – Северск грозит ВСУ обвалом "фронта" (Краматорского оборонительного рубежа), и прочими неприятными последствиями (вероятно сокращение военной помощи Запада).Кроме того, активные действия российских войск и ЧВК "Вагнер" в Артемовске и Соледаре сорвали планы контрнаступления ВСУ на Мелитополь. Подразделения ВС Россиивыбили противника с нескольких опорных пунктов к западу от дороги Сватово-Кременная, и продолжают планомерно выдавливать украинских оккупантов с территории ЛНР и Донбасса в целом.Что касается безусловного огневого доминирования российских ракетных войск, артиллерии и РХБЗ, Минобороны РФ особо отмечает высокую эффективность тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". В зоне их боевого применения украинские националисты чаще добровольно сдаются в плен, оставляя позиции, игнорируя приказы своих командиров.Каждая новая волна массовой мобилизации приносит ВСУ все менее ценных солдат, не подготовленных физически и морально, не способных стойко сражаться и умирать за интересы США и нацистского киевского режима. Кадровый голод привел к массовому призыву в армию украинских женщин. На Харьковском направлении в радиоэфире все чаще слышна иностранная речь (преобладают "добровольцы" из Польши). В Киеве Зеленскому пришлось срочно формировать собственный "гитлерюгенд" из подростков 14 – 16 лет – сегодня несовершеннолетних "солдат" для ВСУ готовят неонацистские организации "Пласт", "Правая молодежь" и другие. Влиятельные западные издания, которые много месяцев пророчили скорую победу киевского режима, вынуждены замечать успехи российских войск в зоне СВО и признавать неизбежность поражения ВСУ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво подразделения всу в соледаре окружены грядет освобождение артемовска освобождение города соледар от оккупационных украинских войск малая часть масштабной картины боевых действий в донбассе и все же это показатель безусловного тактического и стратегического превосходства российских войск в зоне сво