https://uz.sputniknews.ru/20230112/v-ramkax-globalnogo-yuga-neobxodimo-sozdat-infobank-innovatsiy--mirziyoev-31426459.html

В рамках "глобального Юга" необходимо создать инфобанк инноваций – Мирзиёев

В рамках "глобального Юга" необходимо создать инфобанк инноваций – Мирзиёев

Это позволит сократить технологическое отставание развивающихся стран, заявил президент Узбекистана на саммите "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате.

2023-01-12T18:47+0500

2023-01-12T18:47+0500

2023-01-12T18:47+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.Саммит проходил в рамках председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20), сообщает пресс-служба главы государства.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд практических предложений. В частности, он предложил включить в повестку дня глобального саммита необходимо включить вопросы энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.Он призвал зарубежных партнеров принять участие в развитии международного коридора "Север-Юг" и строительстве железной дороги через Афганистан с выходом к Индийскому океану.Помимо президента Узбекистана в заседании приняли участие лидеры Вьетнама, Гайаны, Мозамбика, Сенегала, Бангладеш, Монголии, Таиланда, Камбоджи и Папуа – Новой Гвинеи. Участники обсудили вопросы развития, ориентированного на интересы человека, углубление взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран.Читайте также: Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта

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