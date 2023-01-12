https://uz.sputniknews.ru/20230112/v-ramkax-globalnogo-yuga-neobxodimo-sozdat-infobank-innovatsiy--mirziyoev-31426459.html
В рамках "глобального Юга" необходимо создать инфобанк инноваций – Мирзиёев
В рамках "глобального Юга" необходимо создать инфобанк инноваций – Мирзиёев
Это позволит сократить технологическое отставание развивающихся стран, заявил президент Узбекистана на саммите "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате.
2023-01-12T18:47+0500
2023-01-12T18:47+0500
2023-01-12T18:47+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0c/31419609_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_dae59322306c0b9f45d5ce041fd93c4f.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.Саммит проходил в рамках председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20), сообщает пресс-служба главы государства.В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд практических предложений. В частности, он предложил включить в повестку дня глобального саммита необходимо включить вопросы энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.Он призвал зарубежных партнеров принять участие в развитии международного коридора "Север-Юг" и строительстве железной дороги через Афганистан с выходом к Индийскому океану.Помимо президента Узбекистана в заседании приняли участие лидеры Вьетнама, Гайаны, Мозамбика, Сенегала, Бангладеш, Монголии, Таиланда, Камбоджи и Папуа – Новой Гвинеи. Участники обсудили вопросы развития, ориентированного на интересы человека, углубление взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран.Читайте также: Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0c/31419609_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b89e12b1c54f1f48b8dce7fb84ec36af.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, узбекистан
шавкат мирзиёев, узбекистан
В рамках "глобального Юга" необходимо создать инфобанк инноваций – Мирзиёев
Это позволит сократить технологическое отставание развивающихся стран, заявил президент Узбекистана на саммите "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга", проходившего в онлайн-формате под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Саммит проходил в рамках председательства Индии в "Большой двадцатке" (G20), сообщает пресс-служба главы государства.
В своем выступлении Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд практических предложений. В частности, он предложил включить в повестку дня глобального саммита необходимо включить вопросы энергетической и продовольственной безопасности развивающихся стран, формирования глобальной логистической сети и цепочек добавленной стоимости, содействия привлечению инвестиций и передовых технологий.
Он призвал зарубежных партнеров принять участие в развитии международного коридора "Север-Юг" и строительстве железной дороги через Афганистан с выходом к Индийскому океану.
"Анализ показывает, что в условиях перехода к "зеленой" экономике все больше возрастает технологический разрыв между развитыми и развивающимися странами. Мы считаем, что пришло время создать информационный банк "зеленых" технологий и инноваций для "Глобального Юга" при поддержке ведущих государств мира", - заявил Мирзиёев.
Помимо президента Узбекистана в заседании приняли участие лидеры Вьетнама, Гайаны, Мозамбика, Сенегала, Бангладеш, Монголии, Таиланда, Камбоджи и Папуа – Новой Гвинеи. Участники обсудили вопросы развития, ориентированного на интересы человека, углубление взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран.