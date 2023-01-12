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https://uz.sputniknews.ru/20230112/v-uzbekistane-priostanovili-rabotu-gazovyx-zapravok-31415784.html
В Узбекистане приостановили работу газовых заправок
В Узбекистане приостановили работу газовых заправок
Бензин и дизтопливо будут продавать в увеличенных объемах, в том числе за счет резерва, сообщили в Минэнерго.
2023-01-12T13:18+0500
2023-01-12T13:18+0500
общество
газ
автозаправка
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Узбекистане на время приостановили работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей, сообщает УзА.По данным Минэнерго, власти в первую очередь стремятся обеспечить природным газом население, электростанции и объекты социальной сферы.Поэтому на время повышенного потребления сократили подачу газа на некоторые крупные промышленные предприятия и приостановили работу автомобильных газовых заправок.Чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо, бензин и дизтопливо будут продавать в увеличенных объемах, в том числе за счет резерва.Читайте также: В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента
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узбекистан природный газ газокомрпессорная заправочная станция для автомобилей приостановлена работа бензин дизельное топливо министерство энергетики
узбекистан природный газ газокомрпессорная заправочная станция для автомобилей приостановлена работа бензин дизельное топливо министерство энергетики

В Узбекистане приостановили работу газовых заправок

13:18 12.01.2023
© Sputnik / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, архивное фото
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / Антон Денисов
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Бензин и дизтопливо будут продавать в увеличенных объемах, в том числе за счет резерва, сообщили в Минэнерго.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Узбекистане на время приостановили работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей, сообщает УзА.
По данным Минэнерго, власти в первую очередь стремятся обеспечить природным газом население, электростанции и объекты социальной сферы.
Поэтому на время повышенного потребления сократили подачу газа на некоторые крупные промышленные предприятия и приостановили работу автомобильных газовых заправок.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо, бензин и дизтопливо будут продавать в увеличенных объемах, в том числе за счет резерва.
Читайте также: В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента
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