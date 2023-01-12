https://uz.sputniknews.ru/20230112/v-uzbekistane-priostanovili-rabotu-gazovyx-zapravok-31415784.html

В Узбекистане приостановили работу газовых заправок

В Узбекистане приостановили работу газовых заправок

Бензин и дизтопливо будут продавать в увеличенных объемах, в том числе за счет резерва, сообщили в Минэнерго.

2023-01-12T13:18+0500

2023-01-12T13:18+0500

2023-01-12T13:18+0500

общество

газ

автозаправка

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В Узбекистане на время приостановили работу газонаполнительных компрессорных станций для автомобилей, сообщает УзА.По данным Минэнерго, власти в первую очередь стремятся обеспечить природным газом население, электростанции и объекты социальной сферы.Поэтому на время повышенного потребления сократили подачу газа на некоторые крупные промышленные предприятия и приостановили работу автомобильных газовых заправок.Чтобы удовлетворить растущий спрос на топливо, бензин и дизтопливо будут продавать в увеличенных объемах, в том числе за счет резерва.Читайте также: В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента

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узбекистан природный газ газокомрпессорная заправочная станция для автомобилей приостановлена работа бензин дизельное топливо министерство энергетики