https://uz.sputniknews.ru/20230113/iz-za-morozov-bankomaty-mogut-zavisat---tsentrobank-31436784.html
Из-за морозов банкоматы могут зависать - Центробанк
Из-за морозов банкоматы могут зависать - Центробанк
В холодную погоду Центробанк порекомендовал пользоваться банкоматами, установленными в помещении.
2023-01-13T12:08+0500
2023-01-13T12:08+0500
2023-01-13T12:10+0500
общество
банкоматы
деньги
центральный банк республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В морозные дни банкоматы могут выдавать ошибку при подсчете и выдаче денег. Это происходит из-за того, что в некоторых банкоматах замерзают резиновые детали. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь центрального банка Акмал Назаров.В холодную погоду он порекомендовал не пользоваться банкоматами, установленными вне помещений.Коммерческие банки также обращаются к клиентам с просьбой не оставлять двери круглосуточных офисов открытыми. Это может привести к выходу из строя банкомата, кондиционера, а также другой техники.Читайте также: Нижегородские полицейские спасли 19 граждан Узбекистана из сломанного микроавтобуса
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узбекистан морозы центральный банк центробанк комментарий не работают банкоматы на морозе выдают ошибку
узбекистан морозы центральный банк центробанк комментарий не работают банкоматы на морозе выдают ошибку
Из-за морозов банкоматы могут зависать - Центробанк
12:08 13.01.2023 (обновлено: 12:10 13.01.2023)
В холодную погоду Центробанк порекомендовал пользоваться банкоматами, установленными в помещении.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
В морозные дни банкоматы могут выдавать ошибку при подсчете и выдаче денег. Это происходит из-за того, что в некоторых банкоматах замерзают резиновые детали. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщил пресс-секретарь центрального банка Акмал Назаров.
В холодную погоду он порекомендовал не пользоваться банкоматами, установленными вне помещений.
“Круглосуточные банкоматы, установленные в закрытых кабинках, работают нормально, потому что там есть кондиционеры. Могут возникнуть перебои в работе банкоматов, которые установлены просто под навесом на улице. Потому что они не рассчитаны на работу при минусовой температуре”, - сказал пресс-секретарь Центробанка.
Коммерческие банки также обращаются к клиентам с просьбой не оставлять двери круглосуточных офисов открытыми. Это может привести к выходу из строя банкомата, кондиционера, а также другой техники.