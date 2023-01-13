https://uz.sputniknews.ru/20230113/iz-za-morozov-bankomaty-mogut-zavisat---tsentrobank-31436784.html

Из-за морозов банкоматы могут зависать - Центробанк

Из-за морозов банкоматы могут зависать - Центробанк

В холодную погоду Центробанк порекомендовал пользоваться банкоматами, установленными в помещении.

2023-01-13T12:08+0500

2023-01-13T12:08+0500

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общество

банкоматы

деньги

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В морозные дни банкоматы могут выдавать ошибку при подсчете и выдаче денег. Это происходит из-за того, что в некоторых банкоматах замерзают резиновые детали. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь центрального банка Акмал Назаров.В холодную погоду он порекомендовал не пользоваться банкоматами, установленными вне помещений.Коммерческие банки также обращаются к клиентам с просьбой не оставлять двери круглосуточных офисов открытыми. Это может привести к выходу из строя банкомата, кондиционера, а также другой техники.Читайте также: Нижегородские полицейские спасли 19 граждан Узбекистана из сломанного микроавтобуса

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