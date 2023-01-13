https://uz.sputniknews.ru/20230113/iz-za-morozov-izmenilos-raspisanie-passajirskix-poezdov-31442499.html

Из-за морозов изменилось расписание пассажирских поездов

Из-за морозов изменилось расписание пассажирских поездов

Холодная погода вызвала технические неполадки поезда "Афросиаб", поезд остановился на станции "Малик".

2023-01-13T15:09+0500

2023-01-13T15:09+0500

2023-01-13T15:09+0500

общество

поезд

расписание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/14/29315648_0:37:700:431_1920x0_80_0_0_3de2b1a9931083878d05982a5020ac71.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В связи с холодной погодой изменился график движения пассажирских поездов. Об этом сообщает "Узтемирйуловчи".Время отправления и прибытия составов изменили для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов в аномально холодные дни.Аномально низкая температура воздуха вызвала технические неполадки поезда "Афросиаб", следовавшего по маршруту "Бухара–Ташкент".Поезд остановлен на станции "Малик". Для того, чтобы безопасно доставить пассажиров к месту назначения, за ними выехал резервный электропоезд "Афросиаб".Читайте также: Из-за морозов банкоматы могут зависать - Центробанк

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

расписание движения пассажирских поездов изменится афросиаб остановился на станции бухара-ташкент аномальные холода морозы технические неполадки