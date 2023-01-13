https://uz.sputniknews.ru/20230113/iz-za-morozov-izmenilos-raspisanie-passajirskix-poezdov-31442499.html
Из-за морозов изменилось расписание пассажирских поездов
Из-за морозов изменилось расписание пассажирских поездов
Холодная погода вызвала технические неполадки поезда "Афросиаб", поезд остановился на станции "Малик".
2023-01-13T15:09+0500
2023-01-13T15:09+0500
2023-01-13T15:09+0500
общество
поезд
расписание
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В связи с холодной погодой изменился график движения пассажирских поездов. Об этом сообщает "Узтемирйуловчи".Время отправления и прибытия составов изменили для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов в аномально холодные дни.Аномально низкая температура воздуха вызвала технические неполадки поезда "Афросиаб", следовавшего по маршруту "Бухара–Ташкент".Поезд остановлен на станции "Малик". Для того, чтобы безопасно доставить пассажиров к месту назначения, за ними выехал резервный электропоезд "Афросиаб".Читайте также: Из-за морозов банкоматы могут зависать - Центробанк
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расписание движения пассажирских поездов изменится афросиаб остановился на станции бухара-ташкент аномальные холода морозы технические неполадки
расписание движения пассажирских поездов изменится афросиаб остановился на станции бухара-ташкент аномальные холода морозы технические неполадки
Из-за морозов изменилось расписание пассажирских поездов
Холодная погода вызвала технические неполадки поезда "Афросиаб", поезд остановился на станции "Малик".
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
В связи с холодной погодой изменился график движения пассажирских поездов. Об этом сообщает
"Узтемирйуловчи".
Время отправления и прибытия составов изменили для обеспечения безопасности движения пассажирских поездов в аномально холодные дни.
Аномально низкая температура воздуха вызвала технические неполадки поезда "Афросиаб", следовавшего по маршруту "Бухара–Ташкент".
Поезд остановлен на станции "Малик". Для того, чтобы безопасно доставить пассажиров к месту назначения, за ними выехал резервный электропоезд "Афросиаб".