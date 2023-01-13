https://uz.sputniknews.ru/20230113/kakie-strany-zakupayut-uzbekskiy-tekstil-31450491.html
Какие страны закупают узбекский текстиль
Какие страны закупают узбекский текстиль
Основными покупателями текстильной продукции Узбекистана являются пять стран-партнеров. Подробнее - в видеоинфографике Sputnik.
2023-01-13T20:10+0500
2023-01-13T20:10+0500
2023-01-13T20:10+0500
инфографика
узбекистан
текстиль
экспорт
россия
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Sputnik Узбекистан
видеоинфографика узбекистан текстиль экспорт основные импортеры покупатели кто закупает какие страны закупают больше всего топ-5 россия турция кыргызстан китай иран
видеоинфографика узбекистан текстиль экспорт основные импортеры покупатели кто закупает какие страны закупают больше всего топ-5 россия турция кыргызстан китай иран
Какие страны закупают узбекский текстиль
© SputnikКак меняется экспорт текстиля Узбекистана
© Sputnik
Основными покупателями текстильной продукции Узбекистана являются пять стран-партнеров. Подробнее - в видеоинфографике Sputnik.