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https://uz.sputniknews.ru/20230113/kakie-strany-zakupayut-uzbekskiy-tekstil-31450491.html
Какие страны закупают узбекский текстиль
Какие страны закупают узбекский текстиль
Основными покупателями текстильной продукции Узбекистана являются пять стран-партнеров. Подробнее - в видеоинфографике Sputnik.
2023-01-13T20:10+0500
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инфографика
узбекистан
текстиль
экспорт
россия
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видеоинфографика узбекистан текстиль экспорт основные импортеры покупатели кто закупает какие страны закупают больше всего топ-5 россия турция кыргызстан китай иран
видеоинфографика узбекистан текстиль экспорт основные импортеры покупатели кто закупает какие страны закупают больше всего топ-5 россия турция кыргызстан китай иран

Какие страны закупают узбекский текстиль

20:10 13.01.2023
© SputnikКак меняется экспорт текстиля Узбекистана
Как меняется экспорт текстиля Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2023
© Sputnik
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Основными покупателями текстильной продукции Узбекистана являются пять стран-партнеров. Подробнее - в видеоинфографике Sputnik.
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