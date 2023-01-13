Президент наградил военнослужащих орденами и медалями
13:11 13.01.2023 (обновлено: 13:38 13.01.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Награждение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов приурочено к Дню защитников Отечества.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по случаю 31-й годовщины образования Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Отечества.
Согласно документу, награды получат:
Орден "Шон-шараф" ("Почета") II степени – 1 чел.;
Орден "Мардлик" ("Мужества") - 6 человек;
Орден "Дўстлик" ("Дружбы") - 6 человек;
Орден "Саломатлик" ("Здоровья") II степени – 3 человека;
Медаль "Жасорат" ("За отвагу") - 10 человек;
Медаль "Содиқ хизматлари учун" ("За верную службу") - 31 человек;
Медаль "Шуҳрат" ("Слава") - 23 человека.
Эти награды военнослужащие получат за большие заслуги в укреплении обороноспособности страны, повышении боевого потенциала Вооруженных сил, формировании профессиональной национальной армии, обеспечении безопасности государства и целостности границ.
Список награжденных:
Орден "Шон-шараф" ("Почета") II степени:
Ботиров Икболджон Кабилжонович - заместитель начальника Главного управления Национальной гвардии.
Орден "Мардлик" ("Мужества"):
Дехканов Отабек Валиевич - командир воинской части Министерства обороны
Махбубов Рустам Мамарасулович - заместитель командира воинской части Национальной гвардии;
Ниязов Нодиржон Абдукаримович - помощник командира Пограничными войсками Службы государственной безопасности;
Отошев Муроджон Джумязович – командир подразделением роты воинской части Министерства обороны;
Рузиев Бекзод Шухратович — командир бригадой пограничных войск Службы государственной безопасности;
Эшанкулов Шахбоз Бекмахаматович - начальник центра Министерства обороны.
Орден "Дўстлик" ("Дружбы"):
Гиляйдинов Рафаэль Талгатович - начальник кафедры Академии Вооруженных Сил;
Давлатов Иномжон Гуломжон - первый заместитель директора 22-го детского дома "Мехрибонлик" в Ташкенте по воспитательной работе;
Долбилина Наталия Геннадьевна старший офицер Центра развития высших спортивных достижений Министерства обороны;
Джаксимов Даулетмурат Базарбаевич - заведующий кафедры Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны;
Ортиков Акмалжон Кобулович - руководитель Главного управления Министерства обороны;
Паизбеков Тимурлан Курбанбаевич - командир воинской части Министерства обороны.
Орден "Саломатлик" ("Здоровья") II степени:
Аллаёров Дильшод Эгамкулович - заведующий отделением Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны;
Мирзакаримов Бахриддин Абдижалилович - заведующий службой медицинского снабжения управления военного округа Министерства обороны;
Петрова Ольга Викторовна - заведующий отделением окружного военного госпиталя Министерства обороны.
Медаль "Жасорат" ("За отвагу"):
Абдурахманов Фарход Фахритдинович - специалист Пограничных войск Службы государственной безопасности;
Абдурахманов Сарвар Абдунабиевич - командир взводом пограничных войск Службы государственной безопасности;
Гайбуллаев Олмосбек Абдурахмонович - заместитель командира воинской части Министерства обороны;
Джалилов Анвар Химматиллоевич - командир группой специального отряда МВД по Самаркандской области;
Жумамуратов Азим Рахимович - старший офицер Управления охраны по Республике Каракалпакстан Национальной гвардии;
Махматкулов Шарифбек Умедуллаевич - начальник станции взвода воинской части Министерства обороны;
Тураев Алижон Марадович - специалист воинской части Национальной гвардии;
Улугбоев Аббас Ахмадалиевич - командир группой пограничных войск Службы государственной безопасности;
Хошимов Даниёр Холикович - специалист Пограничных войск Службы государственной безопасности;
Шодиёров Голиб Эркинович – старший техник – командир взводом воинской части Министерства обороны;
Медаль "Содиқ хизматлари учун" ("За верную службу"):
Бекмуратов Учкун Киличович - командир воинской части Министерства обороны;
Бердиев Жобир Махамаджонович - старший техник военного ведомства Министерства обороны;
Бобоев Комил Жумаевич - заместитель председателя Бухарского областного совета физкультурно-спортивного общества "Динамо" Национальной гвардии;
Болтабоев Рахмат – профессор Академии МЧС;
Джойлиев Акрам Эргашевич - инспектор отряда патрульно-постовой службы ГУВД Ташкентской области;
Ёдгорова Абдугани Джалилбой угли – заместитель командира батальоном воинской части Министерства обороны;
Джумаев Зохиджон Баротович - начальник департамента Министерства обороны;
Джураев Алиджон Абдиразокович - проводник-спасатель группы аварийно-спасательного отряда ДЧС Кашкадарьинской области;
Идиев Аскар Абдурашидович - командир воинской части Национальной гвардии;
Исаков Хайот Холматович - спасатель группы пожарно-спасательного отряда ДЧС Джизакской области;
Исмаилов Раматжон Нуратдинович - спасатель пожарно-спасательной части ДЧС Республики Каракалпакстан;
Кенжаев Бунёд Эшболтаевич – командир взводом воинской части Министерства обороны;
Караханов Мансур Исмаилович - заместитель командира эскадрильей воинской части Министерства обороны;
Курбанов Элёржон Зокиржонович - инспектор дорожно-патрульной службы ДВД Ферганской области;
Маматов Дониёр Абдурахимович - начальник отдела Таможенного управления Наманганской области;
Мураткабилов Рустам Бахрамович - руководитель группы Управления охраны Национальной гвардии по Самаркандской области;
Нурмуродов Асрор Эшдавлатович - начальник караула воинской части Гвардейских войск МВД;
Расулов Ильяс Рустамкулович - заместитель начальника службы общественной безопасности УВД Сырдарьинской области;
Рахимов Мурад Джумабаевич - старший преподаватель Высшего военного авиационного института;
Розиева Алишер Махмуд угли - командир воинской части Национальной гвардии;
Умарова Барно Акбутаевна - начальник Управления Генеральной прокуратуры;
Утаев Акром Жоракулович - судья Верховного суда;
Хайдаров Кахрамон Октамович - главный специалист Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны;
Халиков Убайдулла Хусанович - начальник ОВД Кургантепинского района Андижанской области;
Баходир Максуджанович Хасанов - начальник Национальной гвардии Хорезмской области;
Холматов Ойбек Хамидович - начальник ДЧС Ферганской области;
Хошимов Мухриддин Октам угли - командир батальона воинской части Министерства обороны;
Шаропов Кахрамон Ходиевич - старший оперуполномоченный отдела координации внутренних дел по Чиланзарскому району города Ташкента;
Эшкобулов Асилбек Якубович - первый заместитель начальника Главного управления Национальной гвардии;
Эшонкулов Содикжон Собирович - начальник управления Генерального штаба Вооруженных Сил;
Яров Илхомжон Исламович - помощник командира воинской части Национальной гвардии.
Медаль "Шуҳрат" ("Слава"):
Абдукадыров Акбар Анвар угли - командир воинской части Национальной гвардии;
Аллаёров Очилди Ибрагимович - командир батальона МЧС;
Ахматов Шахбозжон Шухратджонович - начальник Управления Национальной гвардии по Республике Каракалпакстан;
Балтаев Худайберди Атабаевич - старший преподаватель кафедры Чирчикского высшего танкового командно-инженерного учебного заведения Министерства обороны;
Джуманов Элёр Мухаммадович - заместитель начальника ОВД Дустликского района Джизакской области;
Ибрагимов Шухрат Джавлиевич – начальник батальона охраны МВД Республики Узбекистан Международный аэропорт "Термез";
Мадрахимов Давронбек Матягубович - командир подразделения батальона патрульно-постовой службы УВД Хорезмской области;
Олимова, Иродахона Валижон кизи - дежурная телефонной станции воинской части Министерства обороны;
Садиков Хусан Умаралиевич - командир батальона Главного управления Национальной гвардии;
Саторов Мэлс Нурали угли– первый заместитель командира батальона воинской части Министерства обороны;
Тилавов Эркин Бурханович - командир взвода воинской части Министерства обороны ;
Таиров Хамза Хакимович - главный инспектор военно-мобилизационного отдела УВД Бухарской области;
Ташполатов Шерали Джурабаевич - спасатель группы ДЧС Наманганской области;
Тураева Лолахан Юлдашевна – завуч Ташкентского военно-академического лицея "Темурбекская школа" Национальной гвардии;
Турумбаев Дауран Айтжанович - заместитель военного прокурора города Нукус Республики Каракалпакстан;
Умбетова Айгуль Фархадовна – фельдшер медицинского пункта воинской части Министерства обороны;
Хабибуллаев Асадулло Максуд сын - начальник радиостанции воинской группы Министерства обороны;
Холиков Равшан Номиродович - начальник пожарно-спасательной части Сырдарьинского районного отдела ДЧС Сырдарьинской области;
Хамроев Суннатбек Шойимкул угли - специалист воинской части Министерства обороны;
Чинов Фазлиддин Хусниддинович - помощник командира взвода воинской части Министерства обороны;
Эргашев Садриддин Жорабой угли - специалист воинской части Национальной гвардии;
Эшонкулов Нуриддин Кулдошевич - командир отделения батальона воинской части Министерства обороны;
Якшеев Розимурод Ибодуллаевич - старший оперативный представитель отдела Таможенного управления Кашкадарьинской области.