https://uz.sputniknews.ru/20230113/prezident-nagradil-voennoslujaschix-ordenami-i-medalyami-31439648.html

Президент наградил военнослужащих орденами и медалями

Президент наградил военнослужащих орденами и медалями

Награждение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов приурочено к Дню защитников Отечества.

2023-01-13T13:11+0500

2023-01-13T13:11+0500

2023-01-13T13:38+0500

общество

шавкат мирзиёев

день защитника отечества

государственная награда

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по случаю 31-й годовщины образования Вооруженных Сил Узбекистана и Дня защитников Отечества.Согласно документу, награды получат:Эти награды военнослужащие получат за большие заслуги в укреплении обороноспособности страны, повышении боевого потенциала Вооруженных сил, формировании профессиональной национальной армии, обеспечении безопасности государства и целостности границ.Список награжденных:Орден "Шон-шараф" ("Почета") II степени:Ботиров Икболджон Кабилжонович - заместитель начальника Главного управления Национальной гвардии.Орден "Мардлик" ("Мужества"):Орден "Дўстлик" ("Дружбы"):Орден "Саломатлик" ("Здоровья") II степени:Медаль "Жасорат" ("За отвагу"):Медаль "Содиқ хизматлари учун" ("За верную службу"):Медаль "Шуҳрат" ("Слава"):Читайте также: В рамках "глобального Юга" необходимо создать инфобанк инноваций – Мирзиёев

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