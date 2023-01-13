https://uz.sputniknews.ru/20230113/rossiyskiy-vrach-provel-slojnye-ortopedicheskie-operatsii-v-uzbekistane-31450281.html
Российский врач провел сложные ортопедические операции в Узбекистане
Российский врач провел сложные ортопедические операции в Узбекистане
Российские травматологи-ортопеды успешно обмениваются опытом с узбекскими врачами в проведении сложных операций. 13.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-13T19:02+0500
2023-01-13T19:02+0500
2023-01-13T19:02+0500
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Комплексные операции проводятся в сотрудничестве с ведущими медицинскими учреждениями России в Республиканском специализированном травматолого-ортопедическом научно-практическом медицинском центре.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделением артроскопии Центра травматологии и ортопедии Фаррух Усманов.По словам Усманова, сегодня в Центре травматологии широко изучается опыт России. Сотрудники центра регулярно выезжают в ведущие ортопедические центры России для повышения квалификации и различных мастер-классов. В то же время наш центр посещают и специалисты травматологии и других направлений ортопедии.В мае 2022 года из Москвы центр посетил травматолог-ортопед Швейцарской университетской клиники Игорь Самиленко. Совместно с российским специалистом узбекистанские врачи провели сложные артроскопические операции на коленных и плечевых суставах.По словам врача, сотрудничество с российскими травматологами-ортопедами началось в декабре 2020 года. В то время заведующий травматолого-ортопедическим отделением и руководитель реабилитационного центра ФНКЦ ФМБА России г. Москвы Виктор Муханов проходил мастер-классы в Республиканском травматологическом центре и выполнял реконструктивно-артроскопические операции по коррекции сложных травм плечевого сустава.По словам врача, операции, проводимые российскими врачами, необходимы пациентам для возвращения к нормальному образу жизни, а спортсменам – в дотравматическую форму.Читайте также: Молодой узбек получил награду от Путина за спасение людей - видео
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узбекистан, россия, операция, врач
узбекистан, россия, операция, врач
Российский врач провел сложные ортопедические операции в Узбекистане
Российские травматологи-ортопеды успешно обмениваются опытом с узбекскими врачами в проведении сложных операций.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Комплексные операции проводятся в сотрудничестве с ведущими медицинскими учреждениями России в Республиканском специализированном травматолого-ортопедическом научно-практическом медицинском центре.
Об этом корреспонденту Sputnik
рассказал заведующий отделением артроскопии Центра травматологии и ортопедии Фаррух Усманов.
По словам Усманова, сегодня в Центре травматологии широко изучается опыт России. Сотрудники центра регулярно выезжают в ведущие ортопедические центры России для повышения квалификации и различных мастер-классов. В то же время наш центр посещают и специалисты травматологии и других направлений ортопедии.
"Нам нравится сотрудничать с российскими врачами. Поскольку нет языкового барьера, нет необходимости оформлять визу для приезда специалистов из России. Это делает сотрудничество намного комфортнее", — говорит врач.
В мае 2022 года из Москвы центр посетил травматолог-ортопед Швейцарской университетской клиники Игорь Самиленко. Совместно с российским специалистом узбекистанские врачи провели сложные артроскопические операции на коленных и плечевых суставах.
"К 2022 году в нашем Центре совместно с российскими ортопедами-травматологами успешно проведено более 10 операций. Это малоинвазивные операции — сложные артроскопические операции на плечевом суставе", — говорит Усманов.
По словам врача, сотрудничество с российскими травматологами-ортопедами началось в декабре 2020 года. В то время заведующий травматолого-ортопедическим отделением и руководитель реабилитационного центра ФНКЦ ФМБА России г. Москвы Виктор Муханов проходил мастер-классы в Республиканском травматологическом центре и выполнял реконструктивно-артроскопические операции по коррекции сложных травм плечевого сустава.
По словам врача, операции, проводимые российскими врачами, необходимы пациентам для возвращения к нормальному образу жизни, а спортсменам – в дотравматическую форму.