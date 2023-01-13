https://uz.sputniknews.ru/20230113/rossiyskiy-vrach-provel-slojnye-ortopedicheskie-operatsii-v-uzbekistane-31450281.html

Российский врач провел сложные ортопедические операции в Узбекистане

Российский врач провел сложные ортопедические операции в Узбекистане

Российские травматологи-ортопеды успешно обмениваются опытом с узбекскими врачами в проведении сложных операций. 13.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-13T19:02+0500

2023-01-13T19:02+0500

2023-01-13T19:02+0500

общество

узбекистан

россия

операция

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0d/31438134_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e1bc3b95c756ce3ca2a0f1558eda0fc8.jpg

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Комплексные операции проводятся в сотрудничестве с ведущими медицинскими учреждениями России в Республиканском специализированном травматолого-ортопедическом научно-практическом медицинском центре.Об этом корреспонденту Sputnik рассказал заведующий отделением артроскопии Центра травматологии и ортопедии Фаррух Усманов.По словам Усманова, сегодня в Центре травматологии широко изучается опыт России. Сотрудники центра регулярно выезжают в ведущие ортопедические центры России для повышения квалификации и различных мастер-классов. В то же время наш центр посещают и специалисты травматологии и других направлений ортопедии.В мае 2022 года из Москвы центр посетил травматолог-ортопед Швейцарской университетской клиники Игорь Самиленко. Совместно с российским специалистом узбекистанские врачи провели сложные артроскопические операции на коленных и плечевых суставах.По словам врача, сотрудничество с российскими травматологами-ортопедами началось в декабре 2020 года. В то время заведующий травматолого-ортопедическим отделением и руководитель реабилитационного центра ФНКЦ ФМБА России г. Москвы Виктор Муханов проходил мастер-классы в Республиканском травматологическом центре и выполнял реконструктивно-артроскопические операции по коррекции сложных травм плечевого сустава.По словам врача, операции, проводимые российскими врачами, необходимы пациентам для возвращения к нормальному образу жизни, а спортсменам – в дотравматическую форму.Читайте также: Молодой узбек получил награду от Путина за спасение людей - видео

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, россия, операция, врач