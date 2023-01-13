https://uz.sputniknews.ru/20230113/uzbekistan-naraschivaet-eksport-stroymaterialov-31442818.html

Узбекистан наращивает экспорт стройматериалов

Узбекистан наращивает экспорт стройматериалов

Объем экспорта в 2022 году был на $168 млн больше, чем годом ранее.

2023-01-13T16:03+0500

2023-01-13T16:03+0500

2023-01-13T16:03+0500

экономика

экспорт

строительные материалы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Узбекистан расширяет рынок экспорта строительных материалов. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель пресс-службы Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари" Джамшид Шерметов.По его словам, в 2022 году страна экспортировала строительных материалов и услуг на $606,3 млн. Этот показатель на $168 млн больше, чем в 2021 году.В частности, республика экспортировала такие строительные материалы, как керамическая плитка и изделия из керамики ($92 млн), алюминиевые профили и изделия ($40 млн), ПВХ-профили, трубы и фитинги ($82 млн), сухие строительные смеси ($44 млн), обои ($38 млн).Основными рынками экспорта строительных материалов являются соседние республики. Доля этих государств в общем объеме экспорта составляет около 71%.Казахстан закупил строительные материалы на $177 млн, Кыргызстан – $89 млн, Таджикистан – $65 млн, Туркменистан – $21 млн, Афганистан – $2 млн, Россия – $63 млн, Литва – $17 млн, Турция – $9 млн, Азербайджан – $8 млн.Кроме того, рынок экспорта расширяется за счет Таиланда, Бельгии, островов Фиджи, Израиля, Испании, Франции, Хорватии, Ирака, Бразилии.Читайте также: В рамках программы развития ремесленничества работу получили 91 534 человек.

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