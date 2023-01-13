https://uz.sputniknews.ru/20230113/v-minyuste-predlojili-usilit-nakazanie-za-narushenie-prav-jenschin-i-detey-31430477.html

В Минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей

В Минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей

Законопроект находится на общественном обсуждении до 26 января.

2023-01-13T09:03+0500

2023-01-13T09:03+0500

2023-01-13T09:03+0500

общество

минюст узбекистана

нарушения

правонарушение

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права женщин

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дети

женщина

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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Министерство юстиции разработало законопроект по усилению наказаний за нарушение прав женщин и детей. Проект находится на общественном обсуждении до 26 января.Для укрепления системы правовой защиты женщин и детей предлагается ввести новые виды ответственности. Поправки будут внесены в закон "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин" от 2 сентября 2019 года.В частности, законопроект предусматривает уголовную ответственность за распространение информации, содержащей фото - и (или) видео­изображение обнаженного тела и (или) половых органов человека без его согласия, либо угроза распространения такой информации, что влечет за собой следующие меры наказания:Административная ответственность, в свою очередь, будет возлагаться за:- домогательства в общественных местах – описание человека, его достоинств в сексуальном контексте, обращение со словами такого содержания, высказывание замечаний, сравнений, совершение действий, демонстрирующих половое влечение, что повлечет за собой:- неисполнение родителями обязанностей по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям во время их временного отсутствия по месту жительства либо на период, когда они не могут исполнять свои родительские обязанности:

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в минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей меры законопроект обсуждение узбекистан права женщин детей законопроект находится на общественном обсуждении до 26 января