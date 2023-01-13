https://uz.sputniknews.ru/20230113/v-minyuste-predlojili-usilit-nakazanie-za-narushenie-prav-jenschin-i-detey-31430477.html
В Минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей
В Минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей
Законопроект находится на общественном обсуждении до 26 января.
2023-01-13T09:03+0500
2023-01-13T09:03+0500
2023-01-13T09:03+0500
общество
минюст узбекистана
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женщина
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ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Министерство юстиции разработало законопроект по усилению наказаний за нарушение прав женщин и детей. Проект находится на общественном обсуждении до 26 января.Для укрепления системы правовой защиты женщин и детей предлагается ввести новые виды ответственности. Поправки будут внесены в закон "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин" от 2 сентября 2019 года.В частности, законопроект предусматривает уголовную ответственность за распространение информации, содержащей фото - и (или) видеоизображение обнаженного тела и (или) половых органов человека без его согласия, либо угроза распространения такой информации, что влечет за собой следующие меры наказания:Административная ответственность, в свою очередь, будет возлагаться за:- домогательства в общественных местах – описание человека, его достоинств в сексуальном контексте, обращение со словами такого содержания, высказывание замечаний, сравнений, совершение действий, демонстрирующих половое влечение, что повлечет за собой:- неисполнение родителями обязанностей по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям во время их временного отсутствия по месту жительства либо на период, когда они не могут исполнять свои родительские обязанности:
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в минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей меры законопроект обсуждение узбекистан права женщин детей законопроект находится на общественном обсуждении до 26 января
в минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей меры законопроект обсуждение узбекистан права женщин детей законопроект находится на общественном обсуждении до 26 января
В Минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей
Законопроект находится на общественном обсуждении до 26 января.
ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik.
Министерство юстиции разработало законопроект
по усилению наказаний за нарушение прав женщин и детей. Проект находится на общественном обсуждении до 26 января.
Для укрепления системы правовой защиты женщин и детей предлагается ввести новые виды ответственности. Поправки будут внесены в закон "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин" от 2 сентября 2019 года.
В частности, законопроект предусматривает уголовную ответственность за распространение информации, содержащей фото - и (или) видеоизображение обнаженного тела и (или) половых органов человека без его согласия, либо угроза распространения такой информации, что влечет за собой следующие меры наказания:
ш
траф от 120 до 180 млн сумов;
до 360 часов обязательных общественных работ;
исправительные работы до 3 лет.
Административная ответственность, в свою очередь, будет возлагаться за:
- домогательства в общественных местах – описание человека, его достоинств в сексуальном контексте, обращение со словами такого содержания, высказывание замечаний, сравнений, совершение действий, демонстрирующих половое влечение, что повлечет за собой:
штраф от 600 тысяч сумов до 1,2 млн сумов.
- неисполнение родителями обязанностей по назначению опекуна или попечителя своим несовершеннолетним детям во время их временного отсутствия по месту жительства либо на период, когда они не могут исполнять свои родительские обязанности:
штраф от 300 тысяч сумов до 1,5 млн. сумов;
повторное совершение в течение 1 года влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1,5 млн до 3 млн сумов.