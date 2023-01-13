https://uz.sputniknews.ru/20230113/voennye-uzbekistana-i-indii-obsudili-sovmestnye-ucheniya-31441982.html

Военные Узбекистана и Индии обсудили совместные учения

Военные Узбекистана и Индии обсудили совместные учения

Делегация узбекистанского Министерства обороны посетила международный полигон в Кумаонской области Индии.

2023-01-13T14:06+0500

2023-01-13T14:06+0500

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общество

военные учения

узбекистан

индия

министерство обороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. Делегация Министерства обороны Узбекистана посетила Индию и обсудила проведение совместных учений "Дружба-2023", сообщает пресс-служба ведомства.Начальник управления Минобороны полковник Расул Жапаров и заместитель командующего Северо-западным военным округом полковник Исмаил Курбанов посетили международный военный полигон, расположенный в горном районе Питхорагарх, штата Уттаракханд Кумаонской области.Со своими индийскими коллегами они обсудили план предстоящих учений, вопросы размещения и обеспечения узбекистанских военнослужащих, а также спортивно-культурные мероприятия в рамках учений.Совместные узбекско-индийские военные учения "Дружба-2023" пройдут в Индии в феврале-марте этого года.Впервые такие совместные тактические учения прошли в 2019 году в Узбекистане. Следующие узбекско-индийские учения проходили в марте 2021 года в центре Чаубатия, расположенном в провинции Раникхет штата Уттаранчал, Индия, в ходе которых были отработаны навыки боевых действий в процессе контртеррористических и учебно-боевых операций. А следующие совместные учения "Дружба-2022" проходили на военном полигоне "Янгиарик" Северо-западного военного округа, расположенном в Хорезмской области.Читайте также: Президент наградил военнослужащих орденами и медалями

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