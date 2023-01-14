https://uz.sputniknews.ru/20230114/uzbekistan-priostanovil-mejdunarodnoe-avtobusnoe-soobschenie-31454433.html
Узбекистан приостановил международное автобусное сообщение
Узбекистан приостановил международное автобусное сообщение
Такое решение власти приняли в связи с аномальными холодами и гололедицей.
2023-01-14T09:02+0500
2023-01-14T09:02+0500
2023-01-14T09:02+0500
общество
автобусы
узбекистан
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Узбекистан временно приостановил регулярное международное автобусное сообщение. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Министерства транспорта республики.Связано это решение с аномальными холодами и гололедицей на дорогах. Низкие температуры приводят к техническим неполадкам, из-за которых междугородние автобусы останавливаются на маршруте.Для обеспечения безопасности пассажиров министерство приняло решение с 13 января временно приостановить регулярные пассажирские автобусные рейсы по международным направлениям.В связи с холодами изменилось также расписание движения междугородних поездов.Читайте также: Из-за морозов изменилось расписание пассажирских поездов
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узбекистан приостановил международное автобусное сообщение
узбекистан приостановил международное автобусное сообщение
Узбекистан приостановил международное автобусное сообщение
Такое решение власти приняли в связи с аномальными холодами и гололедицей.
ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik.
Узбекистан временно приостановил регулярное международное автобусное сообщение. Информацию об этом опубликовала
пресс-служба Министерства транспорта республики.
Связано это решение с аномальными холодами и гололедицей на дорогах. Низкие температуры приводят к техническим неполадкам, из-за которых междугородние автобусы останавливаются на маршруте.
Для обеспечения безопасности пассажиров министерство приняло решение с 13 января временно приостановить регулярные пассажирские автобусные рейсы по международным направлениям.
В связи с холодами изменилось также расписание движения междугородних поездов.