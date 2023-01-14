https://uz.sputniknews.ru/20230114/uzbekistan-priostanovil-mejdunarodnoe-avtobusnoe-soobschenie-31454433.html

Узбекистан приостановил международное автобусное сообщение

Узбекистан приостановил международное автобусное сообщение

Такое решение власти приняли в связи с аномальными холодами и гололедицей.

2023-01-14T09:02+0500

2023-01-14T09:02+0500

2023-01-14T09:02+0500

общество

автобусы

узбекистан

министерство транспорта республики узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1d/26638766_0:0:500:281_1920x0_80_0_0_daefc59b93f4a2163f1e37ff97fa221e.jpg

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Узбекистан временно приостановил регулярное международное автобусное сообщение. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Министерства транспорта республики.Связано это решение с аномальными холодами и гололедицей на дорогах. Низкие температуры приводят к техническим неполадкам, из-за которых междугородние автобусы останавливаются на маршруте.Для обеспечения безопасности пассажиров министерство приняло решение с 13 января временно приостановить регулярные пассажирские автобусные рейсы по международным направлениям.В связи с холодами изменилось также расписание движения междугородних поездов.Читайте также: Из-за морозов изменилось расписание пассажирских поездов

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан приостановил международное автобусное сообщение