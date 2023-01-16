Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева
14:42 16.01.2023 (обновлено: 14:52 16.01.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Он был нечестен и оторвался от земли" - отметил президент.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат МИрзиёев на совещании в понедельник отправил в отставку хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. В своей речи глава государства объяснил причины такого решения.
"Почему это происходит в столице, куда смотрят чиновники Кабмина? Заранее оценив ситуацию, я уволил хокима Ташкента Артыкходжаева за неудовлетворительную подготовку к зимнему сезону. Я уволил его за то, что он, прикрываясь сухими речами, фальшивой "сводкой", был нечестен, оторвался от земли", — говорит Шавкат Мирзиёев.
По данным президента, в 120 из 584 махаллей Ташкента имели место перебои с подачей электроэнергии и газа, несмотря на то, что в столице введены ежедневные ограничения в подаче электричества, а от газовой сети отключили около 6 тысяч предприятий.
Читайте также: Глав газовых предприятий освободили от должности