https://uz.sputniknews.ru/20230116/mirziyoev-obyasnil-pochemu-uvolil-artykxodjaeva-31502305.html

Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева

Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева

"Он был нечестен и оторвался от земли" - отметил президент.

2023-01-16T14:42+0500

2023-01-16T14:42+0500

2023-01-16T14:52+0500

политика

шавкат мирзиёев

джахонгир артыкходжаев

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ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат МИрзиёев на совещании в понедельник отправил в отставку хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. В своей речи глава государства объяснил причины такого решения.По данным президента, в 120 из 584 махаллей Ташкента имели место перебои с подачей электроэнергии и газа, несмотря на то, что в столице введены ежедневные ограничения в подаче электричества, а от газовой сети отключили около 6 тысяч предприятий.Читайте также: Глав газовых предприятий освободили от должности

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шавкат мирзиёев джахонгир артыкходжаев увольнение отставка объяснил причины