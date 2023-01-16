Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20230116/mirziyoev-obyasnil-pochemu-uvolil-artykxodjaeva-31502305.html
Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева
Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева
"Он был нечестен и оторвался от земли" - отметил президент.
2023-01-16T14:42+0500
2023-01-16T14:52+0500
политика
шавкат мирзиёев
джахонгир артыкходжаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/10/31500310_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_50dddf8eac744d6b59196782b8235781.jpg
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат МИрзиёев на совещании в понедельник отправил в отставку хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. В своей речи глава государства объяснил причины такого решения.По данным президента, в 120 из 584 махаллей Ташкента имели место перебои с подачей электроэнергии и газа, несмотря на то, что в столице введены ежедневные ограничения в подаче электричества, а от газовой сети отключили около 6 тысяч предприятий.Читайте также: Глав газовых предприятий освободили от должности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/10/31500310_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_f3a710c8dde4bc80b92aeddcfa4e98a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев джахонгир артыкходжаев увольнение отставка объяснил причины
шавкат мирзиёев джахонгир артыкходжаев увольнение отставка объяснил причины

Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева

14:42 16.01.2023 (обновлено: 14:52 16.01.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
"Он был нечестен и оторвался от земли" - отметил президент.
ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Президент Шавкат МИрзиёев на совещании в понедельник отправил в отставку хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева. В своей речи глава государства объяснил причины такого решения.

"Почему это происходит в столице, куда смотрят чиновники Кабмина? Заранее оценив ситуацию, я уволил хокима Ташкента Артыкходжаева за неудовлетворительную подготовку к зимнему сезону. Я уволил его за то, что он, прикрываясь сухими речами, фальшивой "сводкой", был нечестен, оторвался от земли", — говорит Шавкат Мирзиёев.

По данным президента, в 120 из 584 махаллей Ташкента имели место перебои с подачей электроэнергии и газа, несмотря на то, что в столице введены ежедневные ограничения в подаче электричества, а от газовой сети отключили около 6 тысяч предприятий.
Читайте также: Глав газовых предприятий освободили от должности
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0