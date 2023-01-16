https://uz.sputniknews.ru/20230116/prezident-nazval-prichiny-uvolneniya-rukovoditeley-energeticheskix-kompaniy-31502801.html
Президент назвал причины увольнения руководителей энергетических компаний
Президент назвал причины увольнения руководителей энергетических компаний
На совещании 16 января Шавкат Мирзиёев объявил об увольнении ряда чиновников в связи с тяжелой ситуацией с поставками энергоресурсов населению.
2023-01-16T15:06+0500
2023-01-16T15:06+0500
2023-01-16T15:06+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент
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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев рассказал, почему принял решение уволить глав ряда предприятий - поставщиков электроэнергии и природного газа населению.Как отметил глава государства, сорваны сроки ремонтных работ на Талимарджанской тепловой станции, в результате чего потребители недополучили 3 млрд кВт электроэнергии. "Поэтому я уволил заместителя министра энергетики Ходжаева и главу компании "Тепловые электростанции" Фархада Абдурахманова. Азизов (глава СГБ) и Юлдашев ( Генеральной прокурор) дадут мне информацию об уволенных руководителях. В Узбекистане должен быть очень строгий спрос, порядок, дисциплина и система", - подчеркнул Шавкат МИрзиёев.Схожая ситуация и на других предприятиях. На ООО "Территориальные электросети" не выполнили план по обновлению маломощных трансформаторов даже на 50%. "Узтрансгаз" не отремонтировал 8 из 27 крупнейших газовых компрессоров, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. На "Узбекнефтегазе" не завершили ремонтные работы на 6 газоконденсаторно-компрессорных станциях. Поэтому руководители этих предприятий получили выговор, были уволены и находятся сейчас в статусе исполняющих обязанности с трехмесячным испытательным сроком."Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов допустил сокращение объема добычи газа иностранными компаниями на 1,5 млрд кубометров в 2022 году. В результате этого населению не был поставлен газ в объеме, равном 20% годового потребления в республике", - отметл президент.В ходе совещания в понедельник Шавкат Мирзиёев одверг резкой критике работу руководства регионов и городов по подготовке к зимнему периоду. В частности, по словам президента, руководство ряда регионов не сделало выводы из ситуации, сложившейся во время похолодания месяц назад.В связи с этим хоким Ташкентской области получил строгое предупреждение, а глава Чирчика – выговор. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев уволен.Читайте также: Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева
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президент шавкат мирзиёев отставка главы энергетических компаний поставщиков электричества газа причина увольнения совещание
президент шавкат мирзиёев отставка главы энергетических компаний поставщиков электричества газа причина увольнения совещание
Президент назвал причины увольнения руководителей энергетических компаний
На совещании 16 января Шавкат Мирзиёев объявил об увольнении ряда чиновников в связи с тяжелой ситуацией с поставками энергоресурсов населению.
ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев рассказал, почему принял решение уволить глав ряда предприятий - поставщиков электроэнергии и природного газа населению.
Как отметил глава государства, сорваны сроки ремонтных работ на Талимарджанской тепловой станции, в результате чего потребители недополучили 3 млрд кВт электроэнергии.
"Поэтому я уволил заместителя министра энергетики Ходжаева и главу компании "Тепловые электростанции" Фархада Абдурахманова. Азизов (глава СГБ) и Юлдашев ( Генеральной прокурор) дадут мне информацию об уволенных руководителях. В Узбекистане должен быть очень строгий спрос, порядок, дисциплина и система", - подчеркнул Шавкат МИрзиёев.
Схожая ситуация и на других предприятиях. На ООО "Территориальные электросети" не выполнили план по обновлению маломощных трансформаторов даже на 50%. "Узтрансгаз" не отремонтировал 8 из 27 крупнейших газовых компрессоров, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. На "Узбекнефтегазе" не завершили ремонтные работы на 6 газоконденсаторно-компрессорных станциях. Поэтому руководители этих предприятий получили выговор, были уволены и находятся сейчас в статусе исполняющих обязанности с трехмесячным испытательным сроком.
"Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов допустил сокращение объема добычи газа иностранными компаниями на 1,5 млрд кубометров в 2022 году. В результате этого населению не был поставлен газ в объеме, равном 20% годового потребления в республике", - отметл президент.
В ходе совещания в понедельник Шавкат Мирзиёев одверг резкой критике работу руководства регионов и городов по подготовке к зимнему периоду. В частности, по словам президента, руководство ряда регионов не сделало выводы из ситуации, сложившейся во время похолодания месяц назад.
В связи с этим хоким Ташкентской области получил строгое предупреждение, а глава Чирчика – выговор. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев уволен.