https://uz.sputniknews.ru/20230116/prezident-nazval-prichiny-uvolneniya-rukovoditeley-energeticheskix-kompaniy-31502801.html

Президент назвал причины увольнения руководителей энергетических компаний

Президент назвал причины увольнения руководителей энергетических компаний

На совещании 16 января Шавкат Мирзиёев объявил об увольнении ряда чиновников в связи с тяжелой ситуацией с поставками энергоресурсов населению.

2023-01-16T15:06+0500

2023-01-16T15:06+0500

2023-01-16T15:06+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент

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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев рассказал, почему принял решение уволить глав ряда предприятий - поставщиков электроэнергии и природного газа населению.Как отметил глава государства, сорваны сроки ремонтных работ на Талимарджанской тепловой станции, в результате чего потребители недополучили 3 млрд кВт электроэнергии. "Поэтому я уволил заместителя министра энергетики Ходжаева и главу компании "Тепловые электростанции" Фархада Абдурахманова. Азизов (глава СГБ) и Юлдашев ( Генеральной прокурор) дадут мне информацию об уволенных руководителях. В Узбекистане должен быть очень строгий спрос, порядок, дисциплина и система", - подчеркнул Шавкат МИрзиёев.Схожая ситуация и на других предприятиях. На ООО "Территориальные электросети" не выполнили план по обновлению маломощных трансформаторов даже на 50%. "Узтрансгаз" не отремонтировал 8 из 27 крупнейших газовых компрессоров, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. На "Узбекнефтегазе" не завершили ремонтные работы на 6 газоконденсаторно-компрессорных станциях. Поэтому руководители этих предприятий получили выговор, были уволены и находятся сейчас в статусе исполняющих обязанности с трехмесячным испытательным сроком."Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов допустил сокращение объема добычи газа иностранными компаниями на 1,5 млрд кубометров в 2022 году. В результате этого населению не был поставлен газ в объеме, равном 20% годового потребления в республике", - отметл президент.В ходе совещания в понедельник Шавкат Мирзиёев одверг резкой критике работу руководства регионов и городов по подготовке к зимнему периоду. В частности, по словам президента, руководство ряда регионов не сделало выводы из ситуации, сложившейся во время похолодания месяц назад.В связи с этим хоким Ташкентской области получил строгое предупреждение, а глава Чирчика – выговор. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев уволен.Читайте также: Мирзиёев рассказал, почему уволил Артыкходжаева

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президент шавкат мирзиёев отставка главы энергетических компаний поставщиков электричества газа причина увольнения совещание