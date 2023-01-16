https://uz.sputniknews.ru/20230116/shkolnye-kanikuly-prodlili-31498732.html
Школьные каникулы продлили
Школьные каникулы продлили
Из-за продолжающихся морозов в ряде регионов Узбекистана продлили каникулы в школах и дошкольных учреждениях.
2023-01-16T12:37+0500
2023-01-16T12:37+0500
2023-01-16T12:37+0500
общество
школа
сырдарьинская область
бухарская область
каникулы
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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В ряде регионов Узбекистана продлили школьные каникулы. Это связано с тем, что на территории республики сохраняется холодная погода.В частности, каникулы в школах и дошкольных учреждениях продлили в Сырдарьинской и Бухарской областях, сообщают пресс-службы региональных хокимиятов.Учеба начнется в среду, 18 января, сообщают пресс-службы.Читайте также: В Минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей
сырдарьинская область
бухарская область
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каникулы аномальные морозы школы дошкольные учреждения продлили до 18 января сырдарьинская бухарская область
каникулы аномальные морозы школы дошкольные учреждения продлили до 18 января сырдарьинская бухарская область
Школьные каникулы продлили
Из-за продолжающихся морозов в ряде регионов Узбекистана продлили каникулы в школах и дошкольных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В ряде регионов Узбекистана продлили школьные каникулы. Это связано с тем, что на территории республики сохраняется холодная погода.
В частности, каникулы в школах и дошкольных учреждениях продлили в Сырдарьинской и Бухарской областях, сообщают
пресс-службы региональных хокимиятов.
Учеба начнется в среду, 18 января, сообщают пресс-службы.