https://uz.sputniknews.ru/20230116/shkolnye-kanikuly-prodlili-31498732.html

Школьные каникулы продлили

Школьные каникулы продлили

Из-за продолжающихся морозов в ряде регионов Узбекистана продлили каникулы в школах и дошкольных учреждениях.

2023-01-16T12:37+0500

2023-01-16T12:37+0500

2023-01-16T12:37+0500

общество

школа

сырдарьинская область

бухарская область

каникулы

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ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. В ряде регионов Узбекистана продлили школьные каникулы. Это связано с тем, что на территории республики сохраняется холодная погода.В частности, каникулы в школах и дошкольных учреждениях продлили в Сырдарьинской и Бухарской областях, сообщают пресс-службы региональных хокимиятов.Учеба начнется в среду, 18 января, сообщают пресс-службы.Читайте также: В Минюсте предложили усилить наказание за нарушение прав женщин и детей

сырдарьинская область

бухарская область

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каникулы аномальные морозы школы дошкольные учреждения продлили до 18 января сырдарьинская бухарская область