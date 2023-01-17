Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20230117/31541583.html
В Москве простились с актрисой Инной Чуриковой – фото
В Москве простились с актрисой Инной Чуриковой – фото
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни.
2023-01-17T21:07+0500
2023-01-17T21:07+0500
фото
москва
прощание
актриса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31541754_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_a49d9c5fcba156ddb3be2b6f1f55d52a.jpg
Прощание с ярчайшей звездой кино Инной Чуриковой прошло во вторник в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Sputnik Беларусь.На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной, поклонники ее творчества. Среди тех, кто пришел на прощание с легендарной актрисой, были художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актриса Лия Ахеджакова и другие. Возложить цветы пришли сотни людей. После прощания они проводили гроб аплодисментами.Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой.Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище, рядом с режиссером Владимиром Меньшовым.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31541754_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_89d28e70c1f16ae781e08588b46766af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в москве простились с актрисой инной чуриковой фото народная артистка ссср инна чурикова скончалась 14 января на 80 м году жизни
в москве простились с актрисой инной чуриковой фото народная артистка ссср инна чурикова скончалась 14 января на 80 м году жизни

В Москве простились с актрисой Инной Чуриковой – фото

21:07 17.01.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни.
Прощание с ярчайшей звездой кино Инной Чуриковой прошло во вторник в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Sputnik Беларусь.
На церемонии прощания собрались деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной, поклонники ее творчества. Среди тех, кто пришел на прощание с легендарной актрисой, были художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актриса Лия Ахеджакова и другие.
Возложить цветы пришли сотни людей. После прощания они проводили гроб аплодисментами.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московской и всея Руси Кирилл прислали венки на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой.
Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище, рядом с режиссером Владимиром Меньшовым.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя.

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя. - Sputnik Узбекистан
1/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (справа).

Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (справа). - Sputnik Узбекистан
2/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (справа).

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Митрополит Каширский Феогност (слева) на церемонии отпевания Чуриковой.

Митрополит Каширский Феогност (слева) на церемонии отпевания Чуриковой. - Sputnik Узбекистан
3/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Митрополит Каширский Феогност (слева) на церемонии отпевания Чуриковой.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (в центре) на церемонии отпевания.

Сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (в центре) на церемонии отпевания. - Sputnik Узбекистан
4/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (в центре) на церемонии отпевания.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди в очереди на входе в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с актрисой.

Люди в очереди на входе в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с актрисой. - Sputnik Узбекистан
5/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Люди в очереди на входе в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с актрисой.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов сказал журналистам: "Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет, потому что кроме того, что она была гениальной актрисой, она еще своими ролями транслировала какие-то очень важные ценности, общечеловеческие ценности, любовь, сострадание".

Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов сказал журналистам: &quot;Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет, потому что кроме того, что она была гениальной актрисой, она еще своими ролями транслировала какие-то очень важные ценности, общечеловеческие ценности, любовь, сострадание&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов сказал журналистам: "Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет, потому что кроме того, что она была гениальной актрисой, она еще своими ролями транслировала какие-то очень важные ценности, общечеловеческие ценности, любовь, сострадание".

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания отметила: "Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота".

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания отметила: &quot;Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания отметила: "Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Люди проходят через рамки досмотра, прежде чем пройти к храму.

Люди проходят через рамки досмотра, прежде чем пройти к храму. - Sputnik Узбекистан
8/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Люди проходят через рамки досмотра, прежде чем пройти к храму.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актриса Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с Инной Чуриковой.

Актриса Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с Инной Чуриковой. - Sputnik Узбекистан
9/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Актриса Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с Инной Чуриковой.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актриса Лия Ахеджакова у гроба Инны Чуриковой.

Актриса Лия Ахеджакова у гроба Инны Чуриковой. - Sputnik Узбекистан
10/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Актриса Лия Ахеджакова у гроба Инны Чуриковой.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актриса, народная артистка России Александра Захарова на церемонии отметила: "Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность – вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно".

Актриса, народная артистка России Александра Захарова на церемонии отметила: &quot;Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность – вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно&quot;. - Sputnik Узбекистан
11/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Актриса, народная артистка России Александра Захарова на церемонии отметила: "Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность – вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно".

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Миронова на церемонии прощания.

Актриса Мария Миронова на церемонии прощания. - Sputnik Узбекистан
12/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Актриса Мария Миронова на церемонии прощания.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына. - Sputnik Узбекистан
13/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов сказал на прощании: "Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились, что я имел счастье быть рядом с ней".

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов сказал на прощании: &quot;Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились, что я имел счастье быть рядом с ней&quot;. - Sputnik Узбекистан
14/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов сказал на прощании: "Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились, что я имел счастье быть рядом с ней".

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Драматург, актер и режиссер Александр Адабашьян.

Драматург, актер и режиссер Александр Адабашьян. - Sputnik Узбекистан
15/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Драматург, актер и режиссер Александр Адабашьян.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Гармаш (справа на втором плане).

Актер Сергей Гармаш (справа на втором плане). - Sputnik Узбекистан
16/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Актер Сергей Гармаш (справа на втором плане).

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Она была гениальнейшая совершенно, неповторимая, эмоциональная, любящая всех своих актеров, создающая на сцене атмосферу необыкновенную", - сказала вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, добавив, что Чурикова была "самой лучшей партнершей в мире".

&quot;Она была гениальнейшая совершенно, неповторимая, эмоциональная, любящая всех своих актеров, создающая на сцене атмосферу необыкновенную&quot;, - сказала вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, добавив, что Чурикова была &quot;самой лучшей партнершей в мире&quot;. - Sputnik Узбекистан
17/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

"Она была гениальнейшая совершенно, неповторимая, эмоциональная, любящая всех своих актеров, создающая на сцене атмосферу необыкновенную", - сказала вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, добавив, что Чурикова была "самой лучшей партнершей в мире".

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Глеб и Иван Панфилов прощаются с покойной.

Глеб и Иван Панфилов прощаются с покойной. - Sputnik Узбекистан
18/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Глеб и Иван Панфилов прощаются с покойной.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В храме Христа Спасителя в Москве на отпевании актрисы были деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной, поклонники ее творчества.

В храме Христа Спасителя в Москве на отпевании актрисы были деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной, поклонники ее творчества. - Sputnik Узбекистан
19/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

В храме Христа Спасителя в Москве на отпевании актрисы были деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной, поклонники ее творчества.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Работники похоронной службы выносят гроб из храма Христа Спасителя после церемонии отпевания.

Работники похоронной службы выносят гроб из храма Христа Спасителя после церемонии отпевания. - Sputnik Узбекистан
20/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Работники похоронной службы выносят гроб из храма Христа Спасителя после церемонии отпевания.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Глеб Панфилов и Иван Панфилов у катафалка.

Глеб Панфилов и Иван Панфилов у катафалка. - Sputnik Узбекистан
21/22
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк

Глеб Панфилов и Иван Панфилов у катафалка.

© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вынос гроба с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Вынос гроба с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой. - Sputnik Узбекистан
22/22
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк

Вынос гроба с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой.

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0