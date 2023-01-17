В Москве простились с актрисой Инной Чуриковой – фото

© Sputnik / Григорий Сысоев

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания отметила: "Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота".