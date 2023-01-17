В Москве простились с актрисой Инной Чуриковой – фото
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя.
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой проходит в храме Христа Спасителя.
Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (справа).
Супруг Инны Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов (в центре) и сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (справа).
Митрополит Каширский Феогност (слева) на церемонии отпевания Чуриковой.
Митрополит Каширский Феогност (слева) на церемонии отпевания Чуриковой.
Сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (в центре) на церемонии отпевания.
Сын Инны Чуриковой, актер Иван Панфилов (в центре) на церемонии отпевания.
Люди в очереди на входе в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с актрисой.
Люди в очереди на входе в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с актрисой.
Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов сказал журналистам: "Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет, потому что кроме того, что она была гениальной актрисой, она еще своими ролями транслировала какие-то очень важные ценности, общечеловеческие ценности, любовь, сострадание".
Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов сказал журналистам: "Я просто все эти дни это воспринимаю как личную свою утрату, очень большую. Это не просто актриса – такие рождаются раз в сто лет, потому что кроме того, что она была гениальной актрисой, она еще своими ролями транслировала какие-то очень важные ценности, общечеловеческие ценности, любовь, сострадание".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания отметила: "Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания отметила: "Для меня это тоже огромная личная утрата, потому что я всегда была поклонницей ее великого таланта. Я следила за ее творчеством, я старалась не пропускать ни одного спектакля с ее участием и, конечно, помню все наши встречи с ней до деталей, до мелочей. И я не забуду ее глаза. Там все – там глубина, там мудрость, там чистота, если требовалось, там сила, там ее женская красота".
Люди проходят через рамки досмотра, прежде чем пройти к храму.
Люди проходят через рамки досмотра, прежде чем пройти к храму.
Актриса Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с Инной Чуриковой.
Актриса Надежда Михалкова идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с Инной Чуриковой.
Актриса Лия Ахеджакова у гроба Инны Чуриковой.
Актриса, народная артистка России Александра Захарова на церемонии отметила: "Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность – вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно".
Актриса, народная артистка России Александра Захарова на церемонии отметила: "Она великая актриса... Я думаю, что ее талант, ее дар, ее гениальность, ее величие, ее утонченность, непредсказуемость, незаурядность – вот это все впитал наш театр. Я думаю, что эти стены будут помнить ее вечно".
Актриса Мария Миронова на церемонии прощания.
Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.
Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына.
Актер, народный артист РФ Андрей Соколов сказал на прощании: "Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились, что я имел счастье быть рядом с ней".
Актер, народный артист РФ Андрей Соколов сказал на прощании: "Это человек открытой души, открытого сердца. Я счастлив, что мы с ней встретились, что я имел счастье быть рядом с ней".
Драматург, актер и режиссер Александр Адабашьян.
Актер Сергей Гармаш (справа на втором плане).
"Она была гениальнейшая совершенно, неповторимая, эмоциональная, любящая всех своих актеров, создающая на сцене атмосферу необыкновенную", - сказала вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, добавив, что Чурикова была "самой лучшей партнершей в мире".
"Она была гениальнейшая совершенно, неповторимая, эмоциональная, любящая всех своих актеров, создающая на сцене атмосферу необыкновенную", - сказала вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина, добавив, что Чурикова была "самой лучшей партнершей в мире".
Глеб и Иван Панфилов прощаются с покойной.
В храме Христа Спасителя в Москве на отпевании актрисы были деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной, поклонники ее творчества.
В храме Христа Спасителя в Москве на отпевании актрисы были деятели искусств, коллеги, друзья и близкие покойной, поклонники ее творчества.
Работники похоронной службы выносят гроб из храма Христа Спасителя после церемонии отпевания.
Работники похоронной службы выносят гроб из храма Христа Спасителя после церемонии отпевания.
Глеб Панфилов и Иван Панфилов у катафалка.
Вынос гроба с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой.
Вынос гроба с телом народной артистки СССР Инны Чуриковой.