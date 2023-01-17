https://uz.sputniknews.ru/20230117/dietolog-rasskazala-o-vliyanii-spetsiy-na-poxudenie-31513158.html
Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение
Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение
Как влияют острые специи на процесс похудения - читайте в нашем материале.
2023-01-17T07:01+0500
2023-01-17T07:01+0500
2023-01-17T07:01+0500
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диетолог
похудение
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Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в международный день горячей и острой пищи.Диетолог отметила, что для поддержания нормальной массы тела, помимо соблюдения принципов здорового питания и ежедневной физической нагрузки, очень полезно включать в рацион питания различные пряные овощи, травы и специи.Диетолог пояснила, что, например, красный перец чили, содержащий природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена, положительно влияет на метаболизм.
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MIA „Rosiya Segodnya“
диетолог рассказала о влиянии специй на похудение как влияют острые специи на процесс похудения читайте в нашем материале помогают ли худеть можно ли похудеть острые специи добавлять
диетолог рассказала о влиянии специй на похудение как влияют острые специи на процесс похудения читайте в нашем материале помогают ли худеть можно ли похудеть острые специи добавлять
Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение
Как влияют острые специи на процесс похудения - читайте в нашем материале.
Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости
главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в международный день горячей и острой пищи.
"К сожалению, существует довольно распространенное ошибочное мнение о том, что если в пищу добавить побольше острых приправ и специй, то это может якобы способствовать похудению. На самом деле речь может идти лишь о возможности поддержания нормальной массы тела и метаболизма. С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов", - рассказала врач.
Диетолог отметила, что для поддержания нормальной массы тела, помимо соблюдения принципов здорового питания и ежедневной физической нагрузки, очень полезно включать в рацион питания различные пряные овощи, травы и специи.
"Они обогащают еду новыми вкусами и ароматами, и, что очень важно, помогают сократить использование при приготовлении пищи и, в конечном итоге, потребление пищевой соли. Согласно российским и международным рекомендациям, количество потребляемой пищевой соли не должно превышать 5 граммов, с учетом потребления пищевых продуктов промышленного выпуска", - добавила Стародубова.
Диетолог пояснила, что, например, красный перец чили, содержащий природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена, положительно влияет на метаболизм.
"Однако даже взрослому здоровому человеку не рекомендуется употреблять более 10-15 граммов свежего и 0,2-0,5 граммов сухого острого перца в день", - поделилась специалист.