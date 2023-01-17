https://uz.sputniknews.ru/20230117/dietolog-rasskazala-o-vliyanii-spetsiy-na-poxudenie-31513158.html

Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение

Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение

Как влияют острые специи на процесс похудения - читайте в нашем материале.

2023-01-17T07:01+0500

2023-01-17T07:01+0500

2023-01-17T07:01+0500

это интересно

диетолог

похудение

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Добавление острых приправ и специй в пищу не способствует похудению, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в международный день горячей и острой пищи.Диетолог отметила, что для поддержания нормальной массы тела, помимо соблюдения принципов здорового питания и ежедневной физической нагрузки, очень полезно включать в рацион питания различные пряные овощи, травы и специи.Диетолог пояснила, что, например, красный перец чили, содержащий природный алкалоид капсаицин, оказывает стимулирующие действие на органы желудочно-кишечного тракта, способствует нормализации липидного обмена, положительно влияет на метаболизм.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

диетолог рассказала о влиянии специй на похудение как влияют острые специи на процесс похудения читайте в нашем материале помогают ли худеть можно ли похудеть острые специи добавлять