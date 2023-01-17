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https://uz.sputniknews.ru/20230117/mirziyoev-posetil-shkolu-gosudarstvennoy-politiki-imeni-li-kuan-yu-v-singapure---podrobnosti-31548479.html
Мирзиёев посетил школу государственной политики имени Ли Куан Ю в Сингапуре - подробности
Мирзиёев посетил школу государственной политики имени Ли Куан Ю в Сингапуре - подробности
В рамках визита президента Узбекистана в Сингапур прошла церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Академией государственного управления республики и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.
2023-01-17T20:29+0500
2023-01-17T20:29+0500
политика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Глава государства подробно ознакомился с деятельностью школы, а также обсудил с руководством учебного заведения перспективы двустороннего сотрудничества.В присутствии Мирзиёева прошла церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Академией государственного управления Узбекистана и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.Затем узбекистанский лидер провёл встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур Сингапура. В мероприятии приняли участие министр торговли и промышленности Сингапура Ленг Си Танг, председатель сингапурской Федерации бизнеса Минг Ян Лим, руководители 15 крупнейших компаний, таких как "Indorama", "Meinhardt group", "CPG Corporation", "Changi Airports", Сингапурский институт развития менеджмента, "TMC Academy", "Virtus Health" и других.Также в ходе встречи Мирзиёев выделил наиболее перспективные направления для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, включая участие сингапурских компаний в процессах приватизации в Узбекистане, развитии городской и транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов в химической и текстильной отраслях, "зелёной" экономике, образовании, здравоохранении.Кроме этого, стороны обменялись мнениями о планах по расширению партнёрства. В своих выступлениях представители сингапурского бизнеса высоко оценили экономические реформы, осуществляемые в Узбекистане, а также поделились планами по реализации конкретных проектов в республике.По итогам встречи ответственным руководителям с узбекской стороны поручено разработать и утвердить план практических мер с включением в него всех озвученных проектов и указанием пошаговых механизмов, конкретных сроков и исполнителей.На этом государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сингапур завершился. В международном аэропорту "Чанги" его проводили официальные лица Сингапура. Мирзиёев вылетел в Ташкент.
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мирзиёев посетил школу государственной политики имени ли куан ю в сингапуре подробности в рамках визита президента узбекистана в сингапур прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между академией государственного управления республики и школой государственной политики имени ли куан ю
мирзиёев посетил школу государственной политики имени ли куан ю в сингапуре подробности в рамках визита президента узбекистана в сингапур прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между академией государственного управления республики и школой государственной политики имени ли куан ю

Мирзиёев посетил школу государственной политики имени Ли Куан Ю в Сингапуре - подробности

20:29 17.01.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов.
Шавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В рамках визита президента Узбекистана в Сингапур прошла церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Академией государственного управления республики и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.
ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Во вторник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов.
Шавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства подробно ознакомился с деятельностью школы, а также обсудил с руководством учебного заведения перспективы двустороннего сотрудничества.
В присутствии Мирзиёева прошла церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Академией государственного управления Узбекистана и Школой государственной политики имени Ли Куан Ю.
Затем узбекистанский лидер провёл встречу с главами ведущих компаний и финансовых структур Сингапура. В мероприятии приняли участие министр торговли и промышленности Сингапура Ленг Си Танг, председатель сингапурской Федерации бизнеса Минг Ян Лим, руководители 15 крупнейших компаний, таких как "Indorama", "Meinhardt group", "CPG Corporation", "Changi Airports", Сингапурский институт развития менеджмента, "TMC Academy", "Virtus Health" и других.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов.
Шавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также в ходе встречи Мирзиёев выделил наиболее перспективные направления для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, включая участие сингапурских компаний в процессах приватизации в Узбекистане, развитии городской и транспортной инфраструктуры, реализации совместных проектов в химической и текстильной отраслях, "зелёной" экономике, образовании, здравоохранении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов.
Шавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме этого, стороны обменялись мнениями о планах по расширению партнёрства. В своих выступлениях представители сингапурского бизнеса высоко оценили экономические реформы, осуществляемые в Узбекистане, а также поделились планами по реализации конкретных проектов в республике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов.
Шавкат Мирзиёев в рамках программы государственного визита в Сингапур посетил Школу государственной политики имени Ли Куан Ю и провел встречу с представителями деловых кругов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам встречи ответственным руководителям с узбекской стороны поручено разработать и утвердить план практических мер с включением в него всех озвученных проектов и указанием пошаговых механизмов, конкретных сроков и исполнителей.
На этом государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сингапур завершился. В международном аэропорту "Чанги" его проводили официальные лица Сингапура. Мирзиёев вылетел в Ташкент.
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