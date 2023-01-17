https://uz.sputniknews.ru/20230117/mirziyoev-provel-peregovory-s-rukovodstvom-singapura-31528348.html

Мирзиёев провел переговоры с руководством Сингапура

Мирзиёев провел переговоры с руководством Сингапура

По итогам переговоров стороны подписали восемь документов

2023-01-17T13:01+0500

2023-01-17T13:01+0500

2023-01-17T13:01+0500

политика

шавкат мирзиёев

сингапур

визит

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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Сингапур встретился с президентом этой страны Халимой Якуб и премьер-министром Ли Сянь Луном, сообщает пресс-служба главы государства.Участники обменялись мнениями о перспективах углубления двусторонних отношений, сотрудничества в области реформ.Президент Узбекистана обозначил 5 ключевых направлений сотрудничества между странами.Это развитие человеческого капитала и подготовка высококвалифицированных кадров для госуправления, привлечение сингапурской стороны в процессы приватизации в Узбекистане, использование передовых “зелёных” технологий и цифровых решений, совершенствование городской инфраструктуры и коммуникаций, а также расширение взаимной торговли путем продвижения с ведущими сингапурскими компаниями совместных проектов.По итогам переговоров стороны подписали восемь документов. Они предусматривают наращивание двустороннего сотрудничества.В частности:достигнута договоренность о создании Узбекско-Сингапурской инвестиционной компании с уставным капиталом $500 млн;приняты соглашения о сотрудничестве в области образования, транспорта, здравоохранения, в сфере подготовки кадров, в том числе госслужащих;достигнуты договоренности о торгово-экономической кооперации и взаимодействии между прокуратурами двух стран.Читайте также: В честь Мирзиёева назвали один из новых сортов орхидеи

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