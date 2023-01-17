https://uz.sputniknews.ru/20230117/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-17-yanvarya-31514497.html
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 17 января
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 17 января
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-17T08:03+0500
2023-01-17T08:03+0500
2023-01-17T08:03+0500
общество
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погода
республика
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 1-3° мороза.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза, местами до 1-2° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза, местами до 1-2° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 3-8° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 4-9° мороза.
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облачно и без осадков прогноз погоды на 17 января какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале узбекистан ташкент самарканд бухара фергана
облачно и без осадков прогноз погоды на 17 января какая погода ожидается во вторник на территории республики читайте в нашем материале узбекистан ташкент самарканд бухара фергана
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 17 января
Какая погода ожидается во вторник на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik.
Во вторник в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 1-3° мороза.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза, местами до 1-2° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза, местами до 1-2° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 3-8° мороза.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 4-9° мороза.