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Онколог рассказал о необычном признаке тяжелой формы рака
Онколог рассказал о необычном признаке тяжелой формы рака
По словам врачей, у многих заболеваний есть специфические запахи, возникающие при нарушении функции органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринной системы, воспалительных процессах.
2023-01-17T22:01+0500
2023-01-17T22:01+0500
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онкология
рак
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От человека, у которого тяжелая форма рака, пахнет несвежим мясом, рассказал онколог, профессор РАН Игорь Нехаев. Врач назвал необычные признаки тяжелых болезней.По его словам, у многих заболеваний есть специфические запахи, возникающие при нарушении функции органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринной системы, воспалительных процессах. Например, для больных сахарным диабетом характерен запах ацетона, а при патологиях почек и печени возникает запах аммиака.Нехаев утверждает, что нередко появление запаха может быть связано со злокачественными новообразованиями. Однако на него нельзя ориентироваться при диагностике, поскольку он становится заметен лишь на поздних стадиях болезни.Онколог добавил, что собаки отлично улавливают специфический запах людей с раком даже на ранней стадии. Ученые заинтересовались этим после случая с пациенткой, которой питомец спас жизнь. Она обратила внимание, что пес постоянно обнюхивает и пытается лизнуть ее родинку. После обследования выяснилось, что у женщины меланома.Нехаев отметил, что перемены в восприятии запахов также должны настораживать.
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онколог рассказал о необычном признаке тяжелой формы рака по словам врачей у многих заболеваний есть специфические запахи возникающие при нарушении функции органов желудочно кишечного тракта печени почек эндокринной системы воспалительных процессах как определить что у тебя рак что значит если изменился запах тела стал странно пахнуть что делать
онколог рассказал о необычном признаке тяжелой формы рака по словам врачей у многих заболеваний есть специфические запахи возникающие при нарушении функции органов желудочно кишечного тракта печени почек эндокринной системы воспалительных процессах как определить что у тебя рак что значит если изменился запах тела стал странно пахнуть что делать

Онколог рассказал о необычном признаке тяжелой формы рака

22:01 17.01.2023
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники №1 в Пятигорске
Работа поликлиники №1 в Пятигорске - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Sputnik / Денис Абрамов
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По словам врачей, у многих заболеваний есть специфические запахи, возникающие при нарушении функции органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринной системы, воспалительных процессах.
От человека, у которого тяжелая форма рака, пахнет несвежим мясом, рассказал онколог, профессор РАН Игорь Нехаев. Врач назвал необычные признаки тяжелых болезней.
По его словам, у многих заболеваний есть специфические запахи, возникающие при нарушении функции органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, эндокринной системы, воспалительных процессах. Например, для больных сахарным диабетом характерен запах ацетона, а при патологиях почек и печени возникает запах аммиака.
Нехаев утверждает, что нередко появление запаха может быть связано со злокачественными новообразованиями. Однако на него нельзя ориентироваться при диагностике, поскольку он становится заметен лишь на поздних стадиях болезни.
"Онкобольные люди больше потеют, у них может появиться необычный запах, например, несвежего мяса. И это тоже характерно для запущенного рака", - рассказал специалист.
Онколог добавил, что собаки отлично улавливают специфический запах людей с раком даже на ранней стадии. Ученые заинтересовались этим после случая с пациенткой, которой питомец спас жизнь. Она обратила внимание, что пес постоянно обнюхивает и пытается лизнуть ее родинку. После обследования выяснилось, что у женщины меланома.
Нехаев отметил, что перемены в восприятии запахов также должны настораживать.
"Если вам кажется, что ваш личный запах изменился или близкие люди стали пахнуть как-то по-другому, привычная еда вдруг стала неприятна, нужно проконсультироваться с врачом и поискать причину этих изменений", — советует он.
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