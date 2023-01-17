https://uz.sputniknews.ru/20230117/v-chest-mirziyoeva-nazvali-odin-iz-novyx-sortov-orxidei-31527857.html

В честь Мирзиёева назвали сорт орхидеи в Сингапуре

В честь Мирзиёева назвали сорт орхидеи в Сингапуре

Случилось это в рамках госвизита в Сингапур. Президент Узбекистана лично поместил у цветка табличку с названием.

2023-01-17T12:43+0500

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политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

сингапур

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ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В честь Мирзиёева назвали один из новых сортов орхидеи Случилось это в рамках госвизита в Сингапур, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана лично поместил у цветка табличку с названием. Орхидея является национальным символом Сингапура. Такие мероприятия традиционно проводятся в знак высокого уважения и почета к высоким гостям этой страны и выдающимся деятелям.

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шавкат мирзиёев визит в сингапур назвали орхидею