https://uz.sputniknews.ru/20230117/v-chest-mirziyoeva-nazvali-odin-iz-novyx-sortov-orxidei-31527857.html
В честь Мирзиёева назвали сорт орхидеи в Сингапуре
В честь Мирзиёева назвали сорт орхидеи в Сингапуре
Случилось это в рамках госвизита в Сингапур. Президент Узбекистана лично поместил у цветка табличку с названием.
2023-01-17T12:43+0500
2023-01-17T12:43+0500
2023-01-17T13:05+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
сингапур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31526892_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8086022aa2fca0dbfe63d9e7e8a47f81.jpg
ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В честь Мирзиёева назвали один из новых сортов орхидеи Случилось это в рамках госвизита в Сингапур, сообщает пресс-служба главы государства.Президент Узбекистана лично поместил у цветка табличку с названием. Орхидея является национальным символом Сингапура. Такие мероприятия традиционно проводятся в знак высокого уважения и почета к высоким гостям этой страны и выдающимся деятелям.
узбекистан
сингапур
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/11/31526892_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_55e3e08fe8ab7950bb917872dca7c08b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шавкат мирзиёев визит в сингапур назвали орхидею
шавкат мирзиёев визит в сингапур назвали орхидею
В честь Мирзиёева назвали сорт орхидеи в Сингапуре
12:43 17.01.2023 (обновлено: 13:05 17.01.2023)
Случилось это в рамках госвизита в Сингапур. Президент Узбекистана лично поместил у цветка табличку с названием.
ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. В честь Мирзиёева назвали один из новых сортов орхидеи Случилось это в рамках госвизита в Сингапур, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана лично поместил у цветка табличку с названием.
“Это свободно цветущий гибрид орхидей Encbi Purple и Kila Blue. Он образует полумахровые соцветия длиной около 45 см, на которых распускается от 17 до 20 цветков, каждый цветок размером около 5 см в поперечнике. Сиренево-фиолетовые лепестки и чашелистики имеют орхидейно-фиолетовое окаймление”, — так описывает цветок пресс-служба президента Узбекистана.
Орхидея является национальным символом Сингапура. Такие мероприятия традиционно проводятся в знак высокого уважения и почета к высоким гостям этой страны и выдающимся деятелям.