https://uz.sputniknews.ru/20230117/v-tashkente-proydet-chempionat-azii-po-xudojestvennoy-i-sportivnoy-gimnastike-31535016.html

В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике

В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике

В Узбекистане в 2023-2024 годах пройдут чемпионаты Азии по всем направлениям спортивной гимнастики.

2023-01-17T18:55+0500

2023-01-17T18:55+0500

2023-01-17T18:55+0500

спорт

ташкент

азия

гимнастика

чемпионат азии

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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Ташкент примет чемпионаты Азии по по всем гимнастическим дисциплинам на период 2023-2024 гг. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.С 14 по 16 января в столице Катара Дохе состоялась отчётно-выборная Генеральная ассамблея Азиатского союза гимнастики (AGU), где и было принято решение провести гимнастические соревнования в Узбекистане.Так, по итогам голосования Федерация гимнастики Узбекистана отстояла право на организацию и проведение следующих мероприятий:Также в ходе конференции путем голосования Рахман Аль Шатри (Катар) вновь был избран президентом AGU.Представители Федерации гимнастики республики также были избраны на различные позиции в AGU:Известно, что из 39 стран-членов Азиатского гимнастического союза Узбекистан и Япония стали странами с наибольшим количеством избранных представителей организации. Кроме того, Центральную и Южную зону AGU, состоящую из четырех регионов, возглавляет Тимур Абдувалиев.Напомним, что ранее глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гимнастических видов спорта в Узбекистане. Согласно постановлению, в Нукусе, Самарканде и Фергане будут организованы региональные Центры по подготовке к гимнастическим видам спорта с современной материально-технической и учебно-тренировочной базой.

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в ташкенте пройдет чемпионат азии по художественной и спортивной гимнастике в узбекистане в 2023 2024 годах пройдут чемпионаты азии по всем направлениям спортивной гимнастики