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В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике
В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике
В Узбекистане в 2023-2024 годах пройдут чемпионаты Азии по всем направлениям спортивной гимнастики.
2023-01-17T18:55+0500
2023-01-17T18:55+0500
спорт
ташкент
азия
гимнастика
чемпионат азии
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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Ташкент примет чемпионаты Азии по по всем гимнастическим дисциплинам на период 2023-2024 гг. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.С 14 по 16 января в столице Катара Дохе состоялась отчётно-выборная Генеральная ассамблея Азиатского союза гимнастики (AGU), где и было принято решение провести гимнастические соревнования в Узбекистане.Так, по итогам голосования Федерация гимнастики Узбекистана отстояла право на организацию и проведение следующих мероприятий:Также в ходе конференции путем голосования Рахман Аль Шатри (Катар) вновь был избран президентом AGU.Представители Федерации гимнастики республики также были избраны на различные позиции в AGU:Известно, что из 39 стран-членов Азиатского гимнастического союза Узбекистан и Япония стали странами с наибольшим количеством избранных представителей организации. Кроме того, Центральную и Южную зону AGU, состоящую из четырех регионов, возглавляет Тимур Абдувалиев.Напомним, что ранее глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гимнастических видов спорта в Узбекистане. Согласно постановлению, в Нукусе, Самарканде и Фергане будут организованы региональные Центры по подготовке к гимнастическим видам спорта с современной материально-технической и учебно-тренировочной базой.
азия
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в ташкенте пройдет чемпионат азии по художественной и спортивной гимнастике в узбекистане в 2023 2024 годах пройдут чемпионаты азии по всем направлениям спортивной гимнастики
в ташкенте пройдет чемпионат азии по художественной и спортивной гимнастике в узбекистане в 2023 2024 годах пройдут чемпионаты азии по всем направлениям спортивной гимнастики

В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике

18:55 17.01.2023
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаТахмина Икромова на турнире в Москве
Тахмина Икромова на турнире в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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В Узбекистане в 2023-2024 годах пройдут чемпионаты Азии по всем направлениям спортивной гимнастики.
ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. Ташкент примет чемпионаты Азии по по всем гимнастическим дисциплинам на период 2023-2024 гг. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
С 14 по 16 января в столице Катара Дохе состоялась отчётно-выборная Генеральная ассамблея Азиатского союза гимнастики (AGU), где и было принято решение провести гимнастические соревнования в Узбекистане.
Так, по итогам голосования Федерация гимнастики Узбекистана отстояла право на организацию и проведение следующих мероприятий:
Чемпионат Азии по акробатике – октябрь 2023 года;
Лицензионный к XXXIII летним Олимпийским играм чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди взрослых , а также чемпионат Азии среди юниоров – май 2024 г.;
Лицензионный к XXXIII летним Олимпийским Играм чемпионат Азии по художественной гимнастике среди сеньоров, а также чемпионат Азии среди юниоров – май 2024 г.;
Образовательный курс для тренеров по спортивной гимнастике 2023 г.;
Образовательный курс для тренеров по паркуру 2023 г.
Также в ходе конференции путем голосования Рахман Аль Шатри (Катар) вновь был избран президентом AGU.
Представители Федерации гимнастики республики также были избраны на различные позиции в AGU:
Президент технического комитета художественной гимнастики AGU (RG/TC) - Гузаль Муминова, и.о Первого Вице-президента ФГУ;
Вице-президент AGU, Президент Центральной и Южной зоны - Тимур Абдувалиев, Генеральный секретарь ФГУ;
Член технического комитета гимнастики для всех (GfA/ТC) - Юлия Родимцева, председатель технической коллегии гимнастики для всех ФГУ;
Член технического комитета мужской спортивной гимнастики (MAG/TC) - Равшан Мирзаев, председатель технической коллегии мужской спортивной гимнастики ФГУ;
Член технического комитета женской спортивной гимнастики (WAG/TC) - Стелла Кошечкина, председатель технической коллегии женской спортивной гимнастики ФГУ;
Член технического комитета по трамполину (TRA/ТС) - Екатерина Хилько, тренер сборной команды по трамполину ФГУ.
Известно, что из 39 стран-членов Азиатского гимнастического союза Узбекистан и Япония стали странами с наибольшим количеством избранных представителей организации. Кроме того, Центральную и Южную зону AGU, состоящую из четырех регионов, возглавляет Тимур Абдувалиев.
Напомним, что ранее глава республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии гимнастических видов спорта в Узбекистане. Согласно постановлению, в Нукусе, Самарканде и Фергане будут организованы региональные Центры по подготовке к гимнастическим видам спорта с современной материально-технической и учебно-тренировочной базой.
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