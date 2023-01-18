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https://uz.sputniknews.ru/20230118/kak-obschestvennyy-transport-stolitsy-rabotaet-v-anomalnye-xoloda--31562053.html
Как общественный транспорт столицы работает в аномальные холода
Как общественный транспорт столицы работает в аномальные холода
Межведомственный оперативный штаб принимает меры, чтобы сохранить работоспособность общественного транспорта столицы при аномально низких температурах.
2023-01-18T19:33+0500
2023-01-18T19:33+0500
общество
ташкент
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Межведомственный оперативный штаб по устранению проблем в системе общественного транспорта Ташкента принимает меры, чтобы сохранить работоспособность автопарка при аномально низких температурах. Об этом рассказала начальник информационной службы Управления общественной безопасности МВД Музифа Султанова на брифинге в АИМК.На сегодняшний день в столице работают 8 бригад из 24 человек технического состава и 16 автомобилей специальной технической помощи. Для оперативной замены неисправных машин на маршрутах подготовили 39 автобусов.Автопарки получили 315 литров антигеля, 2860 литров атифриза и 150 литров технического спирта, необходимых в аномально холодных условиях. На складе также создали резерв запасных шин, аккумуляторов и других запасных частей.Что еще сделано для улучшения работы автотранспорта:Читайте также: На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году
ташкент
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ташкент общественный транспорт обеспечить работу в аномальные холода межведомственный оперативный штаб по устранению проблем в системе общественного транспорта антигель антифриз технический спирт запасные части шины аккумуляторы
ташкент общественный транспорт обеспечить работу в аномальные холода межведомственный оперативный штаб по устранению проблем в системе общественного транспорта антигель антифриз технический спирт запасные части шины аккумуляторы

Как общественный транспорт столицы работает в аномальные холода

19:33 18.01.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаАвтобусный парк №18 акционерного общества "Тошшахартрансхизмат".
Автобусный парк №18 акционерного общества Тошшахартрансхизмат. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Межведомственный оперативный штаб принимает меры, чтобы сохранить работоспособность общественного транспорта столицы при аномально низких температурах.
ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Межведомственный оперативный штаб по устранению проблем в системе общественного транспорта Ташкента принимает меры, чтобы сохранить работоспособность автопарка при аномально низких температурах. Об этом рассказала начальник информационной службы Управления общественной безопасности МВД Музифа Султанова на брифинге в АИМК.
На сегодняшний день в столице работают 8 бригад из 24 человек технического состава и 16 автомобилей специальной технической помощи. Для оперативной замены неисправных машин на маршрутах подготовили 39 автобусов.
Автопарки получили 315 литров антигеля, 2860 литров атифриза и 150 литров технического спирта, необходимых в аномально холодных условиях. На складе также создали резерв запасных шин, аккумуляторов и других запасных частей.
Что еще сделано для улучшения работы автотранспорта:
для увеличения количества автобусов временно привлекли 55 дополнительных ведомственных автобусов (30 от МВД, 25 от Нацгвардии), с завода "Самавто" привезли 178 новых автобусов;
число автобусов, задействованных в перевозке пассажиров, увеличилось до 1070 в среднем в сутки, в результате чего интервал между автобусами сократился до 10 минут;
на загруженные маршруты удалось привлечь дополнительно 80 автобусов;
на работу приняли 655 новых водителей;
на автобусных маршрутах выявили и устранили 85 недостатков, связанных с дорожной инфраструктурой, обновили 916 км дорожных линий, дополнительно установили 157 дорожных знаков;
на 5 загруженных улицах выделили отдельные полосы для автобусов, оборудовали их необходимой разметкой и дорожными знаками. Выделенные полосы появились на улицах Амира Темура и Рихсили в Юнусабадском районе, Фаргона йули в Мирабадском районе, Алишера Навои в Шайхонтохурском районе и Бектемир шох в Бектемирском районе.
Читайте также: На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году
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