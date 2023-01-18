https://uz.sputniknews.ru/20230118/kak-obschestvennyy-transport-stolitsy-rabotaet-v-anomalnye-xoloda--31562053.html

Как общественный транспорт столицы работает в аномальные холода

Как общественный транспорт столицы работает в аномальные холода

Межведомственный оперативный штаб принимает меры, чтобы сохранить работоспособность общественного транспорта столицы при аномально низких температурах.

2023-01-18T19:33+0500

2023-01-18T19:33+0500

2023-01-18T19:33+0500

общество

ташкент

общественный транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0d/30702777_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_7f935ca9ff70554eb6aaff147b3d1812.jpg

ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. Межведомственный оперативный штаб по устранению проблем в системе общественного транспорта Ташкента принимает меры, чтобы сохранить работоспособность автопарка при аномально низких температурах. Об этом рассказала начальник информационной службы Управления общественной безопасности МВД Музифа Султанова на брифинге в АИМК.На сегодняшний день в столице работают 8 бригад из 24 человек технического состава и 16 автомобилей специальной технической помощи. Для оперативной замены неисправных машин на маршрутах подготовили 39 автобусов.Автопарки получили 315 литров антигеля, 2860 литров атифриза и 150 литров технического спирта, необходимых в аномально холодных условиях. На складе также создали резерв запасных шин, аккумуляторов и других запасных частей.Что еще сделано для улучшения работы автотранспорта:Читайте также: На какие цели потратят средства столичного бюджета в 2023 году

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент общественный транспорт обеспечить работу в аномальные холода межведомственный оперативный штаб по устранению проблем в системе общественного транспорта антигель антифриз технический спирт запасные части шины аккумуляторы