https://uz.sputniknews.ru/20230118/kasha-v-banke-vkusnyy-zavtrak-bez-lishnix-xlopot-26881228.html

Каша в банке: вкусный завтрак без лишних хлопот

Каша в банке: вкусный завтрак без лишних хлопот

Такую кашу можно приготовить с вечера. А еще можно приготовить каждому члену семьи свою собственную кашу с уникальным вкусом - и не придется мыть гору посуды.

2023-01-18T07:01+0500

2023-01-18T07:01+0500

2023-01-18T07:01+0500

это интересно

рецепт

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Утром в выходной очень не хочется готовить. Особенно если у каждого члена семьи свои вкусы и предпочтения. Готовить для каждого отдельно? Но ведь тогда придется мыть гору посуды...Выход есть: можно с вечера приготовить овсянку порционно в банках, добавив каждому то, что ему нравится.Базовый рецептИнгредиенты:ПриготовлениеВ банку засыпьте хлопья, залейте их йогуртом и молоком, добавьте соль и сахар, банку встряхните и уберите на ночь в холодильник.В такую кашу можно добавить разные ингредиенты:Экспериментируйте и создавайте свои необычные вкусы.Читайте также: Лето про запас: три необычных рецепта клубничного варенья

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