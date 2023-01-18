https://uz.sputniknews.ru/20230118/sud-ostavil-marata-kasema-v-tyurme-31560971.html

Суд оставил Марата Касема в тюрьме

Суд оставил Марата Касема в тюрьме

Защита журналиста планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека. 18.01.2023, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Латвийский суд отклонил апелляцию адвокатов задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей. Следующий шаг со стороны защиты — подача жалобы в Европейский суд по правам человека. Напомним, арестованному 3 января в Латвии шеф-редактору Sputnik Литва предъявлено обвинение в нарушении санкций ЕС и Латвии.

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