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Суд оставил Марата Касема в тюрьме
Суд оставил Марата Касема в тюрьме
Защита журналиста планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека. 18.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-18T15:15+0500
2023-01-18T15:15+0500
2023-01-18T15:15+0500
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ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Латвийский суд отклонил апелляцию адвокатов задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей. Следующий шаг со стороны защиты — подача жалобы в Европейский суд по правам человека. Напомним, арестованному 3 января в Латвии шеф-редактору Sputnik Литва предъявлено обвинение в нарушении санкций ЕС и Латвии.
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миа "россия сегодня", латвия, рига, суд
миа "россия сегодня", латвия, рига, суд
Суд оставил Марата Касема в тюрьме
Защита журналиста планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Латвийский суд отклонил апелляцию адвокатов задержанного в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следующий шаг со стороны защиты — подача жалобы в Европейский суд по правам человека.
Напомним, арестованному 3 января в Латвии шеф-редактору Sputnik Литва предъявлено обвинение в нарушении санкций ЕС и Латвии.