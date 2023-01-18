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Священник пояснил, когда можно поливать цветы святой водой
Священник пояснил, когда можно поливать цветы святой водой
Освященную воду после Крещения христиане используют по-разному: умываются, добавляют в пищу, окропляют ею помещение. Как можно и нельзя использовать святую воду рассказал священник.
2023-01-18T22:00+0500
2023-01-18T22:00+0500
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праздник
вода
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В дни праздника Крещения – 18 и 19 января – можно окроплять святой водой все, однако после принято употреблять ее внутрь или для обтирания, а если вода испортилась – вылить в "непопираемое место", которым для городского жителя может быть горшок с цветами, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. Он подчеркнул, что святую воду "не должно употреблять с простыми бытовыми целями", например, мыть посуду или поливать растения. Он добавил, что в качестве альтернативы святую воду можно вывезти за город или вылить в речку, но, говоря о Москве-реке, он отметил, что, "может быть, лучше и в горшок с цветами". Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. Читайте также: Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение
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крещение господне богоявление праздник освященная святая вода как можно использовать куда выливать можно ли поливать цветы священник мнение протоиерей
крещение господне богоявление праздник освященная святая вода как можно использовать куда выливать можно ли поливать цветы священник мнение протоиерей

Священник пояснил, когда можно поливать цветы святой водой

22:00 18.01.2023
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в Крещенский сочельник в храме Христа Спасителя - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.01.2023
© Sputnik / Сергей Пятаков
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Освященную воду после Крещения христиане используют по-разному: умываются, добавляют в пищу, окропляют ею помещение. Как можно и нельзя использовать святую воду рассказал священник.
В дни праздника Крещения – 18 и 19 января – можно окроплять святой водой все, однако после принято употреблять ее внутрь или для обтирания, а если вода испортилась – вылить в "непопираемое место", которым для городского жителя может быть горшок с цветами, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях.
"В день праздника – 18 и 19 января – святой водой можно окроплять все, что угодно, например, есть традиция окропления домов и мест труда. Потом она хранится в достойном месте дома и употребляется уже внутрь или для самопомазания", - сказал Козлов.
Он подчеркнул, что святую воду "не должно употреблять с простыми бытовыми целями", например, мыть посуду или поливать растения.
"Но если в силу каких-то обстоятельств – небрежного хранения или грязной тары, в которой она хранилась, вода, очевидно, испортилась, то устав Церкви говорит, что ее нужно вылить в "непопираемое место", то есть в такое, по которому люди не ходят, где животные не гадят. И в таком случае для городского жителя полить святой водой домашний цветок может оказаться как раз выходом, потому что выливать в канализацию нельзя", - посоветовал священник.
Он добавил, что в качестве альтернативы святую воду можно вывезти за город или вылить в речку, но, говоря о Москве-реке, он отметил, что, "может быть, лучше и в горшок с цветами".
Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение.
Читайте также: Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение
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