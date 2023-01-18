https://uz.sputniknews.ru/20230118/svyaschennik-poyasnil-kogda-mojno-polivat-tsvety-svyatoy-vodoy-31566128.html

Священник пояснил, когда можно поливать цветы святой водой

Священник пояснил, когда можно поливать цветы святой водой

Освященную воду после Крещения христиане используют по-разному: умываются, добавляют в пищу, окропляют ею помещение. Как можно и нельзя использовать святую воду рассказал священник.

2023-01-18T22:00+0500

2023-01-18T22:00+0500

2023-01-18T22:00+0500

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вода

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В дни праздника Крещения – 18 и 19 января – можно окроплять святой водой все, однако после принято употреблять ее внутрь или для обтирания, а если вода испортилась – вылить в "непопираемое место", которым для городского жителя может быть горшок с цветами, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. В четверг в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан. Богослужебный суточный круг в Церкви начинается накануне. Поэтому отпраздновать Богоявление верующие могут уже на вечернем богослужении 18 января – в крещенский сочельник. Великое водоосвящение в храмах происходит 18 и 19 января, такую святую воду принято называть крещенской. Верующие, как правило, набирают ее с собой: считается, что она не портится и особенно помогает в болезнях. Он подчеркнул, что святую воду "не должно употреблять с простыми бытовыми целями", например, мыть посуду или поливать растения. Он добавил, что в качестве альтернативы святую воду можно вывезти за город или вылить в речку, но, говоря о Москве-реке, он отметил, что, "может быть, лучше и в горшок с цветами". Согласно традиции, Иоанн Креститель проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал людей покаяться. После исповедования грехов Иоанн Предтеча троекратно погружал людей в воду. Это крещение (слово происходит от греческого "баптисмос", что означает "погружение в воду", то есть омовение или очищение) еще называют "крещением покаяния". "Покайтесь, ибо приблизилось Царствие небесное", - говорит Предтеча (Евангелие от Матфея). Когда тридцатилетний Иисус Христос, безгрешный сын Божий, пришел на Иордан, Иоанн заявил, что ему самому надо бы креститься у Иисуса. На что Спаситель призвал его "исполнить всякую правду", то есть поступить как должно и совершать это крещение. Читайте также: Диетолог рассказала о влиянии специй на похудение

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