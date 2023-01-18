https://uz.sputniknews.ru/20230118/v-rossii-trudoustroili-bolee-28-tys-uzbekistantsev-31537715.html

В России трудоустроили более 28 тысяч узбекистанцев

В России трудоустроили более 28 тысяч узбекистанцев

Всего в зарубежных странах за год работу нашли около 36 тысяч узбекистанцев, сообщило Агентство по вопросам внешней трудовой миграции.

2023-01-18T08:02+0500

2023-01-18T08:02+0500

2023-01-18T09:50+0500

трудовая миграция

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

узбекистанцы в россии

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ТАШКЕНТ, 18 янв – Sputnik. В 2022 году Агентство по вопросам внешней трудовой миграции помогло трудоустроиться в зарубежных странах около 36 тыс. узбекистанцев. Из них более 28 тыс. нашли работу в России.Об этом на встрече с журналистами рассказали сотрудники агентства, сообщает корреспондент Sputnik.Всего за год представители агентства заключили соглашения о сотрудничестве с 112 организациями в странах ближнего и дальнего зарубежья.Еще одним важным направлением деятельности агентства является защита прав и интересов узбекских трудовых мигрантов. За минувший год сотрудники агентства оказали услуги более чем 308 тыс. граждан.Из них более 270 тыс. получили консультации, около 14 тыс. – юридическую помощь, около 25 тыс. – социальную и финансовую помощь.Ведомство разместило во временных общежитиях 285 граждан, а 963 узбекистанцам, попавшим в трудную ситуацию, помогли вернуться на родину.Ранее мы сообщали, что в 2023 году Россия планирует привлечь около 124 тысяч иностранных рабочих.Напомним, Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В январе-июне 2022 года в Россию в рамках оргнабора отправились около 4 тысяч граждан Узбекистана.В середине августа Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.Читайте также: В Узбекистане упростили процедуру рассмотрения заявлений на ПМЖ

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