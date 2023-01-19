https://uz.sputniknews.ru/20230119/singapurskaya-kompaniya-priobrela-ao-ferganaazot-31572118.html

Сингапурская компания приобрела АО "Ферганаазот"

Сингапурская компания приобрела АО "Ферганаазот"

Соглашение об основных условиях договора купли-продажи (Term sheet) стороны подписали в рамках Бизнес-форума в Сингапуре.

2023-01-19T09:55+0500

2023-01-19T09:55+0500

2023-01-19T09:55+0500

экономика

узбекистан

приватизация

сингапур

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Завод "Ферганаазот" приватизируют.Агентство государственных активов заключило соглашение по продаже 99,02% государственного пакета акций АО "Ферганаазот" с Indorama Corporation Pte. Ltd (Сингапур).Приватизация предприятия началась в декабре 2021 года. Из 10 претендентов отобрали отобрано 4, полностью соответствующих критериям.Наилучшее предложение представила компания Indorama Corporation Pte. Ltd (Сингапур). Выкупная стоимость акций составила $140 млн.Инвестор также берет на себя обязательство по вложению еще $100 млн. долларов на модернизацию предприятия.Соглашение об основных условиях договора купли-продажи стороны подписали в рамках Бизнес-форума в Сингапуре, организованного в рамках государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Республику Сингапур.АО "Ферганаазот" –крупнейшее предприятие по производству минеральных азотных удобрений, дефолиантов и ацетатов целлюлозы. Мощность предприятия – 2,8 млн тонн удобрений в год.Indorama Corporation — международный промышленный конгломерат с более чем 160 производственными площадками в 38 странах. Один из ведущих мировых производителей удобрений, полимеров, промышленных химикатов, волокон, текстиля, сельскохозяйственных и медицинских перчаток.Читайте также: Российский Технополис "Химград" покупает UzAuto TRAILER

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