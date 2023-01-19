https://uz.sputniknews.ru/20230119/uzbekistan-vozobnovil-mejdunarodnoe-avtobusnoe-soobschenie-31572278.html

Узбекистан возобновил международное автобусное сообщение

Узбекистан возобновил международное автобусное сообщение

Все международные автобусные рейсы отменяли в связи с аномальными холодами и гололедицей на дорогах.

2023-01-19T11:24+0500

2023-01-19T11:24+0500

2023-01-19T11:24+0500

общество

автобус

ташкент

транспорт

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ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Узбекистан возобновляет международное автобусное сообщение. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана."Исходя из погодных условий и сложившейся ситуации на автомобильных дорогах, с 19 января текущего года будет возобновлено регулярное автобусное сообщение по международным маршрутам из Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.С международного автовокзала Ташкента в четверг отправятся автобусы по следующим маршрутам:Напомним, республика приостановила международное автобусное сообщение 13 января в связи с аномальными холодами и опасной ситуацией на дорогах.Читай также: Как общественный транспорт столицы работает в аномальные холода

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