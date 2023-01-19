https://uz.sputniknews.ru/20230119/uzbekistan-vozobnovil-mejdunarodnoe-avtobusnoe-soobschenie-31572278.html
Узбекистан возобновил международное автобусное сообщение
Узбекистан возобновил международное автобусное сообщение
Все международные автобусные рейсы отменяли в связи с аномальными холодами и гололедицей на дорогах.
2023-01-19T11:24+0500
2023-01-19T11:24+0500
2023-01-19T11:24+0500
общество
автобус
ташкент
транспорт
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ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Узбекистан возобновляет международное автобусное сообщение. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана."Исходя из погодных условий и сложившейся ситуации на автомобильных дорогах, с 19 января текущего года будет возобновлено регулярное автобусное сообщение по международным маршрутам из Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.С международного автовокзала Ташкента в четверг отправятся автобусы по следующим маршрутам:Напомним, республика приостановила международное автобусное сообщение 13 января в связи с аномальными холодами и опасной ситуацией на дорогах.Читай также: Как общественный транспорт столицы работает в аномальные холода
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узбекистан ташкент международный автовокзал международное автобусное сообщение
узбекистан ташкент международный автовокзал международное автобусное сообщение
Узбекистан возобновил международное автобусное сообщение
Все международные автобусные рейсы отменяли в связи с аномальными холодами и гололедицей на дорогах.
ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik.
Узбекистан возобновляет международное автобусное сообщение. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале
пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.
"Исходя из погодных условий и сложившейся ситуации на автомобильных дорогах, с 19 января текущего года будет возобновлено регулярное автобусное сообщение по международным маршрутам из Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
С международного автовокзала Ташкента в четверг отправятся автобусы по следующим маршрутам:
Ташкент-Москва в 12:00 (стоимость билета 1, 011 млн сумов);
Ташкент-Алматы в 16:00 (стоимость билета 200 тыс. сумов);
Ташкент-Астана в 16:00 (стоимость билета 361 тыс. сумов);
Ташкент-Туркестан в 17:00 (стоимость билета 111 тыс. сумов);
Ташкент-Кызылорда в 18:00 (стоимость билета 161 тыс. сумов);
Ташкент-Алматы в 18:00 (стоимость билета 200 тыс. сумов);
Ташкент-Бишкек в 18:00 (стоимость билета 261 тыс. сумов).
Напомним, республика приостановила международное автобусное сообщение 13 января в связи с аномальными холодами и опасной ситуацией на дорогах.