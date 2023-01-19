https://uz.sputniknews.ru/20230119/v-namangane-nujdayuschimsya-besplatno-razdayut-ugol-31571338.html
В Намангане нуждающимся бесплатно раздают уголь
В Намангане нуждающимся бесплатно раздают уголь
Всего по области планируют раздать почти 1,8 тысяч тонн угля.
2023-01-19T09:01+0500
2023-01-19T09:01+0500
2023-01-19T09:01+0500
общество
узбекистан
наманганская область
уголь
хокимият
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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. В Наманганской области хокимият бесплатно раздает уголь малообеспеченным семьям, сообщает УзА.Всего по области власти планируют раздать 1799,7 тонны угля. За счет средств фонда "Доброта и поддержка" 150 семьям раздали 30 тонн угля.Каждая семья, нуждающаяся в социальной защите, получает в среднем по 360 кг топлива. Помощь продолжают получать 402 семьи в 67 махаллях области.В регионе насчитывается 39 многоэтажных домов, где проживают более 2 тыс. человек. Здесь власти области принимают меры по бесперебойному обеспечению их электричеством и газом.Читайте также: Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан наманганская область бесплатно раздавать уголь малообеспеченным нуждающимся семьям хокимият наманганской области
узбекистан наманганская область бесплатно раздавать уголь малообеспеченным нуждающимся семьям хокимият наманганской области
В Намангане нуждающимся бесплатно раздают уголь
Всего по области планируют раздать почти 1,8 тысяч тонн угля.
ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik.
В Наманганской области хокимият бесплатно раздает уголь малообеспеченным семьям, сообщает УзА
.
Всего по области власти планируют раздать 1799,7 тонны угля. За счет средств фонда "Доброта и поддержка" 150 семьям раздали 30 тонн угля.
Каждая семья, нуждающаяся в социальной защите, получает в среднем по 360 кг топлива. Помощь продолжают получать 402 семьи в 67 махаллях области.
В регионе насчитывается 39 многоэтажных домов, где проживают более 2 тыс. человек. Здесь власти области принимают меры по бесперебойному обеспечению их электричеством и газом.