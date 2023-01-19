https://uz.sputniknews.ru/20230119/v-namangane-nujdayuschimsya-besplatno-razdayut-ugol-31571338.html

В Намангане нуждающимся бесплатно раздают уголь

В Намангане нуждающимся бесплатно раздают уголь

Всего по области планируют раздать почти 1,8 тысяч тонн угля.

2023-01-19T09:01+0500

2023-01-19T09:01+0500

2023-01-19T09:01+0500

общество

узбекистан

наманганская область

уголь

хокимият

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ТАШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. В Наманганской области хокимият бесплатно раздает уголь малообеспеченным семьям, сообщает УзА.Всего по области власти планируют раздать 1799,7 тонны угля. За счет средств фонда "Доброта и поддержка" 150 семьям раздали 30 тонн угля.Каждая семья, нуждающаяся в социальной защите, получает в среднем по 360 кг топлива. Помощь продолжают получать 402 семьи в 67 махаллях области.В регионе насчитывается 39 многоэтажных домов, где проживают более 2 тыс. человек. Здесь власти области принимают меры по бесперебойному обеспечению их электричеством и газом.Читайте также: Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше

узбекистан

наманганская область

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Sputnik Узбекистан

узбекистан наманганская область бесплатно раздавать уголь малообеспеченным нуждающимся семьям хокимият наманганской области