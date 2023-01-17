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https://uz.sputniknews.ru/20230117/kanikuly-snova-prodlili--gde-shkolniki-otdoxnut-dolshe-31518716.html
Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше
Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше
В Узбекистане снова продлили срок каникул в школьных и дошкольных учреждениях.
2023-01-17T11:00+0500
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общество
каникулы
школа
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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. В Узбекистане вновь продлили каникулы в школьных и дошкольных учреждениях.О продлении новогодних каникул до 23 января объявили хокимияты Ташкента и Сурхандарьинской области.Ранее решение отложить начало учебы приняло и руководство других регионов.Даты окончания новогодних каникул в регионах Узбекистана:Такое решение принято в связи с сильными морозами.Читайте также: Мороз заканчивается: Узгидромет опубликовал прогноз на неделю
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узбекистан каникулы школы дошкольные учреждения сильные морозы до какого продлили когда начнется учеба
узбекистан каникулы школы дошкольные учреждения сильные морозы до какого продлили когда начнется учеба

Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше

11:00 17.01.2023 (обновлено: 11:09 17.01.2023)
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В Узбекистане снова продлили срок каникул в школьных и дошкольных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. В Узбекистане вновь продлили каникулы в школьных и дошкольных учреждениях.
О продлении новогодних каникул до 23 января объявили хокимияты Ташкента и Сурхандарьинской области.
Ранее решение отложить начало учебы приняло и руководство других регионов.
Даты окончания новогодних каникул в регионах Узбекистана:
Ташкент - 23 января;
Ташкентская область - 23 января;
Самаркандская область - 18 января;
Бухарская область - 23 января;
Ферганская область - 18 января;
Андижанская область – 23 января;
Навоийская область - 18 января;
Наманганская область - 23 января;
Хорезмская область - 23 января;
Кашкадарьинская область - 23 января;
Сурхандарьинская область - 23 января;
Сырдарьинская область - 18 января;
Джизакская область - 18 января;
Каракалпакстан - 23 января.
Такое решение принято в связи с сильными морозами.
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