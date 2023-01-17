https://uz.sputniknews.ru/20230117/kanikuly-snova-prodlili--gde-shkolniki-otdoxnut-dolshe-31518716.html

Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше

Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше

В Узбекистане снова продлили срок каникул в школьных и дошкольных учреждениях.

2023-01-17T11:00+0500

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общество

каникулы

школа

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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. В Узбекистане вновь продлили каникулы в школьных и дошкольных учреждениях.О продлении новогодних каникул до 23 января объявили хокимияты Ташкента и Сурхандарьинской области.Ранее решение отложить начало учебы приняло и руководство других регионов.Даты окончания новогодних каникул в регионах Узбекистана:Такое решение принято в связи с сильными морозами.Читайте также: Мороз заканчивается: Узгидромет опубликовал прогноз на неделю

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узбекистан каникулы школы дошкольные учреждения сильные морозы до какого продлили когда начнется учеба