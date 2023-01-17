Каникулы снова продлили – где школьники отдохнут дольше
11:00 17.01.2023 (обновлено: 11:09 17.01.2023)
В Узбекистане снова продлили срок каникул в школьных и дошкольных учреждениях.
ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. В Узбекистане вновь продлили каникулы в школьных и дошкольных учреждениях.
О продлении новогодних каникул до 23 января объявили хокимияты Ташкента и Сурхандарьинской области.
Ранее решение отложить начало учебы приняло и руководство других регионов.
Даты окончания новогодних каникул в регионах Узбекистана:
Ташкент - 23 января;
Ташкентская область - 23 января;
Самаркандская область - 18 января;
Бухарская область - 23 января;
Ферганская область - 18 января;
Андижанская область – 23 января;
Навоийская область - 18 января;
Наманганская область - 23 января;
Хорезмская область - 23 января;
Кашкадарьинская область - 23 января;
Сурхандарьинская область - 23 января;
Сырдарьинская область - 18 января;
Джизакская область - 18 января;
Каракалпакстан - 23 января.
Такое решение принято в связи с сильными морозами.